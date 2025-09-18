Рейтинг@Mail.ru
Москва не оставит без ответа санкции Японии, заявила Захарова - РИА Новости, 18.09.2025
15:22 18.09.2025 (обновлено: 15:30 18.09.2025)
Москва не оставит без ответа санкции Японии, заявила Захарова
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия не оставит без ответа санкции Японии против РФ, будет принимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Очередные недружественные действия Японии не останутся без ответа, но наш ответ будет продуманным и исходить будет из национальных интересов. Мы будем и дальше принимать адекватные контрмеры, в том числе и асимметричного характера", - сказала Захарова на брифинге.
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Мария Захарова
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия не оставит без ответа санкции Японии против РФ, будет принимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Очередные недружественные действия Японии не останутся без ответа, но наш ответ будет продуманным и исходить будет из национальных интересов. Мы будем и дальше принимать адекватные контрмеры, в том числе и асимметричного характера", - сказала Захарова на брифинге.
Флаги Японии на улице Токио - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В Японии высказались о новых санкциях против России
12 сентября, 08:45
 
