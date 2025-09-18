https://ria.ru/20250918/zaharova-2042782901.html

Россия готова проверять любые данные по вывезенным из Украины детям

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сфабрикованными данные о якобы создании Россией тайной сети из 210 заведений по перевоспитанию 35 тысяч украинских детей, но заверила, что Москва готова проверять любые данные о детях. Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здоровья опубликовала доклад о том, что в России якобы создана сеть из 210 заведений, в том числе школ, монастырей и гостиниц, где перевоспитывают вывезенных из Украины детей. Участвует в этой "тайной программе" якобы около 35 тысяч детей. "Совершено научное открытие - потому что последние данные Банковой, которые продвигаются киевско-режимными дипломатами, представителями, официальными лицами - это 20 тысяч. Видимо, Йельская школа здоровья где-то еще 15 тысяч нашла. Где эти плюс 15? Кто они? Есть ли у них имена, фамилии, паспортные данные? Еще раз говорю - до этого было и 100 тысяч, до этого был и миллион. Можно в принципе любую цифру брать с потолка, ведь никто не утруждает себя представлением каких-либо фактов и никто не несет никакой ответственности", - заявила Захарова на своем брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать доклад. Она назвала данные доклада сфабрикованными. "Такое ощущение, что там размещен комплексный заказ не на научные изыскания, а на антинаучную пропаганду", - добавила представитель МИД РФ. Захарова напомнила, что Киев никогда не пытался подтвердить именами и фактами подобные обвинения. И лишь однажды, в Стамбуле 2 июня 2025 года Украина передала российским переговорщикам список из 339 фамилий. При этом после проверки список оказался не вполне достоверным - в нем были взрослые люди и те, кто никогда не был в России, либо уже давно из нее уехал. "Разные были примеры того, что даже эти 339 фамилий, которые мы внимательно изучили, не были указаны в качестве достоверных данных", - отметила Захарова. Тем не менее, МИД РФ готов проверять подобные данные независимо от того, когда и кем они были опубликованы. "Как говорится, пишите, и спрашивайте, и присылайте еще материалы, вне зависимости от того, кем и как признана та или иная организация - мы готовы разбираться с каждым фактом. Если у вас есть данные, что это за 210 учебных заведений, что это за фамилии - мы не отказываемся, мы будем разбираться со всеми фактами. Для нас это действительно приоритет... По каждой ситуации с детьми мы готовы к отработке. Предоставляйте данные, мы будем проверять", - заверила она журналистов.

