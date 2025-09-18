https://ria.ru/20250918/zaharova-2042714693.html
Захарова назвала гарантии безопасности Украины
Захарова назвала гарантии безопасности Украины - РИА Новости, 18.09.2025
Захарова назвала гарантии безопасности Украины
Настоящей гарантией безопасности Украины является безъядерный и внеблоковый статус, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Настоящей гарантией безопасности Украины является безъядерный и внеблоковый статус, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Напомню, что является настоящей гарантией безопасности для Украины. Это возвращение ее к основополагающим документам, обрамившим ее независимость, суверенитет и государственность. Там прописаны безъядерный, нейтральный, внеблоковый статус", - сказала Захарова на брифинге.
