https://ria.ru/20250918/zaharova-2042714693.html

Захарова назвала гарантии безопасности Украины

Захарова назвала гарантии безопасности Украины - РИА Новости, 18.09.2025

Захарова назвала гарантии безопасности Украины

Настоящей гарантией безопасности Украины является безъядерный и внеблоковый статус, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T14:57:00+03:00

2025-09-18T14:57:00+03:00

2025-09-18T14:57:00+03:00

украина

россия

мария захарова

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Настоящей гарантией безопасности Украины является безъядерный и внеблоковый статус, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Напомню, что является настоящей гарантией безопасности для Украины. Это возвращение ее к основополагающим документам, обрамившим ее независимость, суверенитет и государственность. Там прописаны безъядерный, нейтральный, внеблоковый статус", - сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20250306/zakharova-2003508196.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, мария захарова