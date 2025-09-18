Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала гарантии безопасности Украины - РИА Новости, 18.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:57 18.09.2025
Захарова назвала гарантии безопасности Украины
Настоящей гарантией безопасности Украины является безъядерный и внеблоковый статус, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
украина
россия
мария захарова
специальная военная операция на украине
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Настоящей гарантией безопасности Украины является безъядерный и внеблоковый статус, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Напомню, что является настоящей гарантией безопасности для Украины. Это возвращение ее к основополагающим документам, обрамившим ее независимость, суверенитет и государственность. Там прописаны безъядерный, нейтральный, внеблоковый статус", - сказала Захарова на брифинге.
украина
россия
украина, россия, мария захарова
Украина, Россия, Мария Захарова, Специальная военная операция на Украине
Захарова назвала гарантии безопасности Украины

Захарова назвала безъядерный и внеблоковый статус гарантией безопасности Украины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Настоящей гарантией безопасности Украины является безъядерный и внеблоковый статус, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Напомню, что является настоящей гарантией безопасности для Украины. Это возвращение ее к основополагающим документам, обрамившим ее независимость, суверенитет и государственность. Там прописаны безъядерный, нейтральный, внеблоковый статус", - сказала Захарова на брифинге.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
В Раде согласились со словами Захаровой о будущем Украины
6 марта, 22:34
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМария Захарова
 
 
