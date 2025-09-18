Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС назвали атаки на склады с дизельным топливом опасными - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:20 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/zaes-2042620237.html
На ЗАЭС назвали атаки на склады с дизельным топливом опасными
На ЗАЭС назвали атаки на склады с дизельным топливом опасными - РИА Новости, 18.09.2025
На ЗАЭС назвали атаки на склады с дизельным топливом опасными
Атаки на район складов с дизельным топливом Запорожской АЭС чрезвычайно опасны, они напрямую подрывают ядерную безопасность станции, заявила РИА Новости... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T06:20:00+03:00
2025-09-18T06:20:00+03:00
россия
запорожская область
энергодар
евгений балицкий
алексей лихачев
запорожская аэс
вооруженные силы украины
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947952604_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_3322f65157edfeebd2f65b50a823a90e.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Атаки на район складов с дизельным топливом Запорожской АЭС чрезвычайно опасны, они напрямую подрывают ядерную безопасность станции, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Во вторник ВСУ обстреляли из артиллерии территорию в районе расположения топливных складов Запорожской АЭС, в результате чего загорелась сухая растительность, расстояние от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом атомной станции составляло около 400 метров. По данным пресс-службы атомной станции, угрозы основным объектам инфраструктуры нет. Радиационный фон на станции и прилегающей территории в пределах нормы. Запасы дизельного топлива на Запорожской АЭС критически важны для обеспечения резервного энергоснабжения систем охлаждения ядерных реакторов, их уничтожение в результате атак ВСУ может лишить станцию последнего рубежа защиты и привести к катастрофическим последствиям, пояснила Яшина. "Атаки в районе складов с дизельным топливом Запорожской атомной электростанции представляет собой чрезвычайно опасное развитие событий, которое напрямую подрывает ядерную безопасность станции", - сказала директор по коммуникациям ЗАЭС. Систематические обстрелы ВСУ территории Запорожской АЭС грозят ядерной катастрофой, последствия могут быть опасны для всего мира, заявил РИА Новости в среду губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, киевский режим занимается ядерным шантажом, нанося удары по территории и инфраструктуре атомной станции, что является недопустимым и требует осуждение всего мирового сообщества. С каждым днем становится все более очевидным, что реальным источником угрозы для ЗАЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру атомной электростанции и города-спутника Энергодар, заявил в минувший понедельник генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на пленарной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250918/zaes-2042614335.html
https://ria.ru/20250912/udary-2041576118.html
https://ria.ru/20250906/ataki-2040219089.html
россия
запорожская область
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947952604_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_e7f33d4a72f8ddda62353a488f0f935e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, энергодар, евгений балицкий, алексей лихачев, запорожская аэс, вооруженные силы украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Россия, Запорожская область, Энергодар, Евгений Балицкий, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
На ЗАЭС назвали атаки на склады с дизельным топливом опасными

Директор ЗАЭС заявила, что атаки на район складов с дизельным топливом опасны

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблок Запорожской АЭС
Энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Энергоблок Запорожской АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Атаки на район складов с дизельным топливом Запорожской АЭС чрезвычайно опасны, они напрямую подрывают ядерную безопасность станции, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Во вторник ВСУ обстреляли из артиллерии территорию в районе расположения топливных складов Запорожской АЭС, в результате чего загорелась сухая растительность, расстояние от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом атомной станции составляло около 400 метров. По данным пресс-службы атомной станции, угрозы основным объектам инфраструктуры нет. Радиационный фон на станции и прилегающей территории в пределах нормы.
Делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Инспекторов МАГАТЭ проинформировали об атаке ВСУ на территорию ЗАЭС
05:15
Запасы дизельного топлива на Запорожской АЭС критически важны для обеспечения резервного энергоснабжения систем охлаждения ядерных реакторов, их уничтожение в результате атак ВСУ может лишить станцию последнего рубежа защиты и привести к катастрофическим последствиям, пояснила Яшина.
"Атаки в районе складов с дизельным топливом Запорожской атомной электростанции представляет собой чрезвычайно опасное развитие событий, которое напрямую подрывает ядерную безопасность станции", - сказала директор по коммуникациям ЗАЭС.
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
На ЗАЭС рассказали об обеспечении безопасности экспертов МАГАТЭ
12 сентября, 23:07
Систематические обстрелы ВСУ территории Запорожской АЭС грозят ядерной катастрофой, последствия могут быть опасны для всего мира, заявил РИА Новости в среду губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, киевский режим занимается ядерным шантажом, нанося удары по территории и инфраструктуре атомной станции, что является недопустимым и требует осуждение всего мирового сообщества.
С каждым днем становится все более очевидным, что реальным источником угрозы для ЗАЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру атомной электростанции и города-спутника Энергодар, заявил в минувший понедельник генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на пленарной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Атаки ВСУ создают прямую угрозу инфраструктуре ЗАЭС, заявила Яшина
6 сентября, 22:34
 
РоссияЗапорожская областьЭнергодарЕвгений БалицкийАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала