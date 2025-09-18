Рейтинг@Mail.ru
Инспекторов МАГАТЭ проинформировали об атаке ВСУ на территорию ЗАЭС - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:15 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/zaes-2042614335.html
Инспекторов МАГАТЭ проинформировали об атаке ВСУ на территорию ЗАЭС
Инспекторов МАГАТЭ проинформировали об атаке ВСУ на территорию ЗАЭС - РИА Новости, 18.09.2025
Инспекторов МАГАТЭ проинформировали об атаке ВСУ на территорию ЗАЭС
Инспекторы МАГАТЭ, находящиеся на Запорожской АЭС, были незамедлительно проинформированы об атаке ВСУ на территорию в районе складов ЗАЭС с дизельным топливом и РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T05:15:00+03:00
2025-09-18T05:15:00+03:00
россия
запорожская область
энергодар
евгений балицкий
алексей лихачев
запорожская аэс
вооруженные силы украины
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813823958_0:255:3188:2048_1920x0_80_0_0_7e9e850184e1bc379d5180c53f1836d2.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Инспекторы МАГАТЭ, находящиеся на Запорожской АЭС, были незамедлительно проинформированы об атаке ВСУ на территорию в районе складов ЗАЭС с дизельным топливом и о потенциальных последствиях атаки, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Во вторник ВСУ обстреляли из артиллерии территорию в районе расположения топливных складов Запорожской АЭС, в результате чего загорелась сухая растительность, расстояние от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом атомной станции составляло около 400 метров. По данным пресс-службы атомной станции, угрозы основным объектам инфраструктуры нет. Радиационный фон на станции и прилегающей территории в пределах нормы. Запасы дизельного топлива на Запорожской АЭС критически важны для обеспечения резервного энергоснабжения систем охлаждения ядерных реакторов, их уничтожение в результате атак ВСУ может лишить станцию последнего рубежа защиты и привести к катастрофическим последствиям, пояснила Яшина. "Информация о произошедшей атаке и ее потенциальных последствиях была незамедлительно доведена до сведения экспертов Международного агентства по атомной энергии, находящихся на станции. У нас налажен с ними постоянный контакт, мы предоставляем им всю необходимую информацию для объективной оценки ситуации", - сказала директор по коммуникациям ЗАЭС. Систематические обстрелы ВСУ территории Запорожской АЭС грозят ядерной катастрофой, последствия могут быть опасны для всего мира, заявил РИА Новости в среду губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, киевский режим занимается ядерным шантажом, нанося удары по территории и инфраструктуре атомной станции, что является недопустимым и требует осуждение всего мирового сообщества. С каждым днем становится все более очевидным, что реальным источником угрозы для ЗАЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру атомной электростанции и города-спутника Энергодар, заявил в минувший понедельник генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на пленарной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250918/zaes-2042611789.html
https://ria.ru/20250917/zaes-2042542643.html
https://ria.ru/20250912/udary-2041576118.html
россия
запорожская область
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813823958_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_21dd036605d3b506c4c9ed1cef8f83cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, энергодар, евгений балицкий, алексей лихачев, запорожская аэс, вооруженные силы украины, магатэ, безопасность
Россия, Запорожская область, Энергодар, Евгений Балицкий, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ, Безопасность
Инспекторов МАГАТЭ проинформировали об атаке ВСУ на территорию ЗАЭС

Экспертам МАГАТЭ на ЗАЭС сообщили об атаке ВСУ на район складов с дизтопливом

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДелегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
Делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Инспекторы МАГАТЭ, находящиеся на Запорожской АЭС, были незамедлительно проинформированы об атаке ВСУ на территорию в районе складов ЗАЭС с дизельным топливом и о потенциальных последствиях атаки, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Во вторник ВСУ обстреляли из артиллерии территорию в районе расположения топливных складов Запорожской АЭС, в результате чего загорелась сухая растительность, расстояние от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом атомной станции составляло около 400 метров. По данным пресс-службы атомной станции, угрозы основным объектам инфраструктуры нет. Радиационный фон на станции и прилегающей территории в пределах нормы.
Энергоблоки Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
На ЗАЭС предупредили о последствиях уничтожения запасов дизтоплива
04:25
Запасы дизельного топлива на Запорожской АЭС критически важны для обеспечения резервного энергоснабжения систем охлаждения ядерных реакторов, их уничтожение в результате атак ВСУ может лишить станцию последнего рубежа защиты и привести к катастрофическим последствиям, пояснила Яшина.
"Информация о произошедшей атаке и ее потенциальных последствиях была незамедлительно доведена до сведения экспертов Международного агентства по атомной энергии, находящихся на станции. У нас налажен с ними постоянный контакт, мы предоставляем им всю необходимую информацию для объективной оценки ситуации", - сказала директор по коммуникациям ЗАЭС.
Систематические обстрелы ВСУ территории Запорожской АЭС грозят ядерной катастрофой, последствия могут быть опасны для всего мира, заявил РИА Новости в среду губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, киевский режим занимается ядерным шантажом, нанося удары по территории и инфраструктуре атомной станции, что является недопустимым и требует осуждение всего мирового сообщества.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
На ЗАЭС заявили об опасности новых атак ВСУ
Вчера, 17:43
С каждым днем становится все более очевидным, что реальным источником угрозы для ЗАЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру атомной электростанции и города-спутника Энергодар, заявил в минувший понедельник генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на пленарной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
На ЗАЭС рассказали об обеспечении безопасности экспертов МАГАТЭ
12 сентября, 23:07
 
РоссияЗапорожская областьЭнергодарЕвгений БалицкийАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныМАГАТЭБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала