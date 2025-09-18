https://ria.ru/20250918/zabajkale-2042717229.html
В СК рассказали о расследовании дела о затонувшем в Забайкалье вездеходе
В СК рассказали о расследовании дела о затонувшем в Забайкалье вездеходе
Вездеход утонул в озере в Забайкалье при форсировании водоема, одним из выживших оказался водитель, сообщили в СК России.
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Вездеход утонул в озере в Забайкалье при форсировании водоема, одним из выживших оказался водитель, сообщили в СК России. "По данным следствия, 16 сентября 2025 года при форсировании водоема затонул вездеход, в котором находились девять человек. В результате инцидента погибли пять человек - трое работников одной из коммерческих организаций, а также двое сотрудников охранного предприятия. Водителю вездехода и троим пассажирам удалось спастись", - говорится в Telegram-канале СК РФ. В ведомстве отметили, что следователи-криминалисты осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. "Тела погибших извлечены из воды, осмотрены следователями. Назначено производство судебных медицинских экспертиз. Расследование продолжается", - подчеркнули в СК. Во вторник представитель экстренных служб рассказал агентству, что пять человек утонули, по предварительной информации, в вездеходе в озере Амудиса Каларского муниципального округа в Забайкальском крае, четверым пассажирам удалось спастись. Он также уточнил, что у гусеничного вездехода при спуске с горы отказали тормоза, и он на большой скорости съехал в озеро Амудиса, вездеход принадлежит ООО "Икабья" филиала Гидрострой "ГеоТех". После гибели пяти человек в вездеходе, который затонул в Забайкалье, возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В среду утром вертолёт со спасателями, водолазами, следователями СК региона и сотрудниками полиции вылетел к озеру Амудиса в Забайкальском крае, куда упал вездеход с людьми. К вечеру водолазы подняли тела трех погибших, их доставили в больницу для опознания.Как рассказал в четверг РИА Новости представитель экстренных служб, специалистам не удалось вытащить вездеход из озера, подъем машины продолжит подрядная организация.
