https://ria.ru/20250918/zabajkale-2042717229.html

В СК рассказали о расследовании дела о затонувшем в Забайкалье вездеходе

В СК рассказали о расследовании дела о затонувшем в Забайкалье вездеходе - РИА Новости, 18.09.2025

В СК рассказали о расследовании дела о затонувшем в Забайкалье вездеходе

Вездеход утонул в озере в Забайкалье при форсировании водоема, одним из выживших оказался водитель, сообщили в СК России. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T15:05:00+03:00

2025-09-18T15:05:00+03:00

2025-09-18T15:15:00+03:00

происшествия

россия

забайкальский край

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Вездеход утонул в озере в Забайкалье при форсировании водоема, одним из выживших оказался водитель, сообщили в СК России. ⁩"По данным следствия, 16 сентября 2025 года при форсировании водоема затонул вездеход, в котором находились девять человек. В результате инцидента погибли пять человек - трое работников одной из коммерческих организаций, а также двое сотрудников охранного предприятия. Водителю вездехода и троим пассажирам удалось спастись", - говорится в Telegram-канале СК РФ. В ведомстве отметили, что следователи-криминалисты осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. "Тела погибших извлечены из воды, осмотрены следователями. Назначено производство судебных медицинских экспертиз. Расследование продолжается", - подчеркнули в СК. Во вторник представитель экстренных служб рассказал агентству, что пять человек утонули, по предварительной информации, в вездеходе в озере Амудиса Каларского муниципального округа в Забайкальском крае, четверым пассажирам удалось спастись. Он также уточнил, что у гусеничного вездехода при спуске с горы отказали тормоза, и он на большой скорости съехал в озеро Амудиса, вездеход принадлежит ООО "Икабья" филиала Гидрострой "ГеоТех". После гибели пяти человек в вездеходе, который затонул в Забайкалье, возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В среду утром вертолёт со спасателями, водолазами, следователями СК региона и сотрудниками полиции вылетел к озеру Амудиса в Забайкальском крае, куда упал вездеход с людьми. К вечеру водолазы подняли тела трех погибших, их доставили в больницу для опознания.Как рассказал в четверг РИА Новости представитель экстренных служб, специалистам не удалось вытащить вездеход из озера, подъем машины продолжит подрядная организация.

https://ria.ru/20250918/vezdekhod-2042641371.html

https://ria.ru/20250917/zabajkale-2042416798.html

россия

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф)