В АТОР рассказали, за счет чего растет интерес россиян к поездкам в Японию
Туризм
 
09:28 18.09.2025
В АТОР рассказали, за счет чего растет интерес россиян к поездкам в Японию
Интерес россиян к поездкам в Японию растет на фоне либеральных визовых правил, а также за счет возможности бюджетных перелетов, сказал РИА Новости...
туризм
япония
китай
россия
артур мурадян
ассоциация туроператоров россии (атор)
общество
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Интерес россиян к поездкам в Японию растет на фоне либеральных визовых правил, а также за счет возможности бюджетных перелетов, сказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Как сообщала в среду японская национальная туристическая организация, более 100 тысяч россиян посетили Японию за 8 месяцев 2025 года. Это более чем в два раза превышает аналогичные показатели прошлого года. "(По итогам года - ред.) точно будет выше, чем в прошлом году. Интерес растет, он, в первую очередь, за счет более либеральных визовых правил, и за счет возможности бюджетных перелетов", - сказал Мурадян. При этом он добавил, что доступность авиаперелетов после введения КНР для россиян безвизового режима может оказаться под вопросом. Поскольку в основном граждане РФ летят в Японию китайскими перевозчиками, на фоне роста спроса на путешествия в Китай может возникнуть дефицит билетов, пояснил он. "Виза японская оформляется при самом худшем раскладе 7-10 дней, при нормальном - 3-5 дней. Отказов практически не бывает, Япония довольно лояльна", - сказал он. По словам Мурадяна, в среднем путешествие в Японию стоит 300-400 тысяч, но вполне можно уложиться и в 200 тысяч, если не брать насыщенную программу с переездами между городами.
япония, китай, россия, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), общество
Туризм, Япония, Китай, Россия, Артур Мурадян, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Общество
В АТОР рассказали, за счет чего растет интерес россиян к поездкам в Японию

АТОР: интерес россиян к поездкам в Японию растет за счет бюджетных перелетов

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Интерес россиян к поездкам в Японию растет на фоне либеральных визовых правил, а также за счет возможности бюджетных перелетов, сказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Как сообщала в среду японская национальная туристическая организация, более 100 тысяч россиян посетили Японию за 8 месяцев 2025 года. Это более чем в два раза превышает аналогичные показатели прошлого года.
Китай - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Исследование показало, что россиян привлекает в Китае
Вчера, 08:21
"(По итогам года - ред.) точно будет выше, чем в прошлом году. Интерес растет, он, в первую очередь, за счет более либеральных визовых правил, и за счет возможности бюджетных перелетов", - сказал Мурадян.
При этом он добавил, что доступность авиаперелетов после введения КНР для россиян безвизового режима может оказаться под вопросом. Поскольку в основном граждане РФ летят в Японию китайскими перевозчиками, на фоне роста спроса на путешествия в Китай может возникнуть дефицит билетов, пояснил он.
"Виза японская оформляется при самом худшем раскладе 7-10 дней, при нормальном - 3-5 дней. Отказов практически не бывает, Япония довольно лояльна", - сказал он.
По словам Мурадяна, в среднем путешествие в Японию стоит 300-400 тысяч, но вполне можно уложиться и в 200 тысяч, если не брать насыщенную программу с переездами между городами.
Туристки в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
"Безвиз" в Китай. Что нужно знать туристам о новых правилах въезда в КНР
3 сентября, 08:00
 
ТуризмЯпонияКитайРоссияАртур МурадянАссоциация туроператоров России (АТОР)Общество
 
 
