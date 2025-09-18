Выставка "СВО. Zащитники Отечества"

Уникальной частью экспозиции стала "Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине", созданная при поддержке РИА Новости. Она отображает динамику боевых действий в реальном времени. На специально воссозданной кирпичной стене с выбоинами от пуль с помощью мультимедийного проектора продемонстрируют ключевые события с 2014 по 2022 год. В специальной аудиозоне "Голос фронта" представлены современные фронтовые песни и поэзия.