В Музее Победы открылась масштабная выставка "СВО. Zащитники Отечества".
На фото: бронетранспортер М113 производства США.
В Музее Победы открылась масштабная выставка "СВО. Zащитники Отечества".
На фото: бронетранспортер М113 производства США.
На восьми тысячах квадратных метров выставлена подбитая трофейная техника.
На восьми тысячах квадратных метров выставлена подбитая трофейная техника.
Открытие постоянной экспозиции прошло на площадке Музея Победы "Г.О.Р.А.".
Открытие постоянной экспозиции прошло на площадке Музея Победы "Г.О.Р.А.".
Ее создали по поручению Владимира Путина. В числе партнеров проекта —Минкультуры, Минобороны, РИА Новости, Студия военных художников имени Грекова.
Ее создали по поручению Владимира Путина. В числе партнеров проекта —Минкультуры, Минобороны, РИА Новости, Студия военных художников имени Грекова.
Посетители могут увидеть более двадцати образцов боевых машин производства стран НАТО и Украины, уничтоженных в ходе СВО.
На фото: бронеавтомобиль MRAP International MaxxPro производства США.
Посетители могут увидеть более двадцати образцов боевых машин производства стран НАТО и Украины, уничтоженных в ходе СВО.
На фото: бронеавтомобиль MRAP International MaxxPro производства США.
На фото: сгоревший бронеавтомобиль MRAP International MaxxPro производства США.
На фото: сгоревший бронеавтомобиль MRAP International MaxxPro производства США.
Экспозицию дополняют фотоработы военных корреспондентов, запечатлевших подвиги героев спецоперации.
Экспозицию дополняют фотоработы военных корреспондентов, запечатлевших подвиги героев спецоперации.
На фото: посетители возле уничтоженного танка M1A1SA Ambrams.
На фото: посетители возле уничтоженного танка M1A1SA Ambrams.
Материалы проводят параллели между подвигами прошлого и настоящего, отметили в Музее Победы. Так, в интерактивной зоне показаны истории участников спецоперации и Героев Советского Союза периода Великой Отечественной войны.
Материалы проводят параллели между подвигами прошлого и настоящего, отметили в Музее Победы. Так, в интерактивной зоне показаны истории участников спецоперации и Героев Советского Союза периода Великой Отечественной войны.
На фото: бронеавтомобиль Сougar 4x4 производства США.
На фото: бронеавтомобиль Сougar 4x4 производства США.
Среди экспонатов — танк M1A1SA Abrams, бронеавтомобили Козак-5, BMC Kirpi, Roshel Senator, International MaxxPro, БМП Marder 1A3, Bradley и другие.
Среди экспонатов — танк M1A1SA Abrams, бронеавтомобили Козак-5, BMC Kirpi, Roshel Senator, International MaxxPro, БМП Marder 1A3, Bradley и другие.
Уникальной частью экспозиции стала "Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине", созданная при поддержке РИА Новости. Она отображает динамику боевых действий в реальном времени. На специально воссозданной кирпичной стене с выбоинами от пуль с помощью мультимедийного проектора продемонстрируют ключевые события с 2014 по 2022 год. В специальной аудиозоне "Голос фронта" представлены современные фронтовые песни и поэзия.
Уникальной частью экспозиции стала "Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине", созданная при поддержке РИА Новости. Она отображает динамику боевых действий в реальном времени. На специально воссозданной кирпичной стене с выбоинами от пуль с помощью мультимедийного проектора продемонстрируют ключевые события с 2014 по 2022 год. В специальной аудиозоне "Голос фронта" представлены современные фронтовые песни и поэзия.
На фото: посетитель на открытии экспозиции "СВО. Zащитники Отечества" на открытой площадке Музея "Г.О.Р.А." в Парке Победы в Москве.
На фото: посетитель на открытии экспозиции "СВО. Zащитники Отечества" на открытой площадке Музея "Г.О.Р.А." в Парке Победы в Москве.