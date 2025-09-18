Рейтинг@Mail.ru
Выставка "СВО. Zащитники Отечества" - РИА Новости, 18.09.2025
17:49 18.09.2025 (обновлено: 17:57 18.09.2025)
Выставка "СВО. Zащитники Отечества"
Выставка "СВО. Zащитники Отечества"
Выставка "СВО. Zащитники Отечества"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В Музее Победы открылась масштабная выставка "СВО. Zащитники Отечества".

На фото: бронетранспортер М113 производства США.

Бронетранспортер М113 производства США на открытии экспозиции СВО. Zащитники Отечества на открытой площадке Музея Г.О.Р.А. в Парке Победы в Москве

В Музее Победы открылась масштабная выставка "СВО. Zащитники Отечества".

На фото: бронетранспортер М113 производства США.

1 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

На восьми тысячах квадратных метров выставлена подбитая трофейная техника.

Военная техника, захваченная в зоне специальной военной операции, на открытии экспозиции СВО. Zащитники Отечества на открытой площадке Музея Г.О.Р.А. в Парке Победы в Москве

На восьми тысячах квадратных метров выставлена подбитая трофейная техника.

2 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Открытие постоянной экспозиции прошло на площадке Музея Победы "Г.О.Р.А.".

Посетители на открытии экспозиции СВО. Zащитники Отечества на открытой площадке Музея Г.О.Р.А. в Парке Победы в Москве

Открытие постоянной экспозиции прошло на площадке Музея Победы "Г.О.Р.А.".

3 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Ее создали по поручению Владимира Путина. В числе партнеров проекта —Минкультуры, Минобороны, РИА Новости, Студия военных художников имени Грекова.

Посетители на открытии экспозиции СВО. Zащитники Отечества на открытой площадке Музея Г.О.Р.А. в Парке Победы в Москве

Ее создали по поручению Владимира Путина. В числе партнеров проекта —Минкультуры, Минобороны, РИА Новости, Студия военных художников имени Грекова.

4 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Посетители могут увидеть более двадцати образцов боевых машин производства стран НАТО и Украины, уничтоженных в ходе СВО.

На фото: бронеавтомобиль MRAP International MaxxPro производства США.

Бронеавтомобиль MRAP International MaxxPro производства США на открытии экспозиции СВО. Zащитники Отечества на открытой площадке Музея Г.О.Р.А. в Парке Победы в Москве

Посетители могут увидеть более двадцати образцов боевых машин производства стран НАТО и Украины, уничтоженных в ходе СВО.

На фото: бронеавтомобиль MRAP International MaxxPro производства США.

5 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

На фото: сгоревший бронеавтомобиль MRAP International MaxxPro производства США.

Сгоревший бронеавтомобиль MRAP International MaxxPro производства США на открытии экспозиции СВО. Zащитники Отечества на открытой площадке Музея Г.О.Р.А. в Парке Победы в Москве

На фото: сгоревший бронеавтомобиль MRAP International MaxxPro производства США.

6 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Экспозицию дополняют фотоработы военных корреспондентов, запечатлевших подвиги героев спецоперации.

Открытие экспозиции СВО. Zащитники Отечества на открытой площадке Музея Г.О.Р.А. в Парке Победы в Москве

Экспозицию дополняют фотоработы военных корреспондентов, запечатлевших подвиги героев спецоперации.

7 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

На фото: посетители возле уничтоженного танка M1A1SA Ambrams.

Посетители возле уничтоженного танка M1A1SA Ambrams на открытии экспозиции СВО. Zащитники Отечества на открытой площадке Музея Г.О.Р.А. в Парке Победы в Москве

На фото: посетители возле уничтоженного танка M1A1SA Ambrams.

8 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Материалы проводят параллели между подвигами прошлого и настоящего, отметили в Музее Победы. Так, в интерактивной зоне показаны истории участников спецоперации и Героев Советского Союза периода Великой Отечественной войны.

Посетители на открытии экспозиции СВО. Zащитники Отечества на открытой площадке Музея Г.О.Р.А. в Парке Победы в Москве

Материалы проводят параллели между подвигами прошлого и настоящего, отметили в Музее Победы. Так, в интерактивной зоне показаны истории участников спецоперации и Героев Советского Союза периода Великой Отечественной войны.

9 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

На фото: бронеавтомобиль Сougar 4x4 производства США.

Бронеавтомобиль Сougar 4x4 производства США на открытии экспозиции СВО. Zащитники Отечества на открытой площадке Музея Г.О.Р.А. в Парке Победы в Москве

На фото: бронеавтомобиль Сougar 4x4 производства США.

10 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Среди экспонатов — танк M1A1SA Abrams, бронеавтомобили Козак-5, BMC Kirpi, Roshel Senator, International MaxxPro, БМП Marder 1A3, Bradley и другие.

Посетители на открытии экспозиции СВО. Zащитники Отечества на открытой площадке Музея Г.О.Р.А. в Парке Победы в Москве

Среди экспонатов — танк M1A1SA Abrams, бронеавтомобили Козак-5, BMC Kirpi, Roshel Senator, International MaxxPro, БМП Marder 1A3, Bradley и другие.

11 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Уникальной частью экспозиции стала "Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине", созданная при поддержке РИА Новости. Она отображает динамику боевых действий в реальном времени. На специально воссозданной кирпичной стене с выбоинами от пуль с помощью мультимедийного проектора продемонстрируют ключевые события с 2014 по 2022 год. В специальной аудиозоне "Голос фронта" представлены современные фронтовые песни и поэзия.

Посетитель на открытии экспозиции СВО. Zащитники Отечества на открытой площадке Музея Г.О.Р.А. в Парке Победы в Москве

Уникальной частью экспозиции стала "Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине", созданная при поддержке РИА Новости. Она отображает динамику боевых действий в реальном времени. На специально воссозданной кирпичной стене с выбоинами от пуль с помощью мультимедийного проектора продемонстрируют ключевые события с 2014 по 2022 год. В специальной аудиозоне "Голос фронта" представлены современные фронтовые песни и поэзия.

12 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

На фото: посетитель на открытии экспозиции "СВО. Zащитники Отечества" на открытой площадке Музея "Г.О.Р.А." в Парке Победы в Москве.

Посетитель на открытии экспозиции СВО. Zащитники Отечества на открытой площадке Музея Г.О.Р.А. в Парке Победы в Москве

На фото: посетитель на открытии экспозиции "СВО. Zащитники Отечества" на открытой площадке Музея "Г.О.Р.А." в Парке Победы в Москве.

