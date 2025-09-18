Рейтинг@Mail.ru
На Западе осадили Келлога из-за дерзкого выпада в адрес России - РИА Новости, 18.09.2025
19:58 18.09.2025
На Западе осадили Келлога из-за дерзкого выпада в адрес России
На Западе осадили Келлога из-за дерзкого выпада в адрес России
На Западе осадили Келлога из-за дерзкого выпада в адрес России
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса выступил с критикой слов спецпосланника американского
2025-09-18T19:58:00+03:00
2025-09-18T19:58:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
александр сырский
ларри джонсон
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса выступил с критикой слов спецпосланника американского президента Дональда Трампа Кита Келлога о якобы медленном продвижении России на Украине, вспомнив слова главкома ВСУ Александра Сырского."Две недели назад он (главком ВСУ Александр Сырский — Прим. ред.) сказал, что прямо сейчас Россия превосходит Украину численностью и имеет преимущество в живой силе три к одному на всей линии соприкосновения. Таким образом, положение в Украине становится отчаянным", — подчеркнул он.Как сообщил в конце августа начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, весной и летом ВСУ пытались замедлить российское наступление, неся при этом большие потери. По его словам, стратегическая инициатива полностью находится у Москвы.В середине прошлого месяца появились данные, что Украина с февраля 2022 года потеряла убитыми и пропавшими без вести 1,7 миллиона солдат и офицеров.
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, россия, александр сырский, ларри джонсон
В мире, Украина, США, Россия, Александр Сырский, Ларри Джонсон
На Западе осадили Келлога из-за дерзкого выпада в адрес России

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон подчеркнул безосновательность слов Келлога о России

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса выступил с критикой слов спецпосланника американского президента Дональда Трампа Кита Келлога о якобы медленном продвижении России на Украине, вспомнив слова главкома ВСУ Александра Сырского.
"Две недели назад он (главком ВСУ Александр Сырский — Прим. ред.) сказал, что прямо сейчас Россия превосходит Украину численностью и имеет преимущество в живой силе три к одному на всей линии соприкосновения. Таким образом, положение в Украине становится отчаянным", — подчеркнул он.
Как сообщил в конце августа начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, весной и летом ВСУ пытались замедлить российское наступление, неся при этом большие потери. По его словам, стратегическая инициатива полностью находится у Москвы.
В середине прошлого месяца появились данные, что Украина с февраля 2022 года потеряла убитыми и пропавшими без вести 1,7 миллиона солдат и офицеров.
Герасимов рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО
В миреУкраинаСШАРоссияАлександр СырскийЛарри Джонсон
 
 
