На Западе осадили Келлога из-за дерзкого выпада в адрес России

На Западе осадили Келлога из-за дерзкого выпада в адрес России - РИА Новости, 18.09.2025

На Западе осадили Келлога из-за дерзкого выпада в адрес России

18.09.2025

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса выступил с критикой слов спецпосланника американского президента Дональда Трампа Кита Келлога о якобы медленном продвижении России на Украине, вспомнив слова главкома ВСУ Александра Сырского."Две недели назад он (главком ВСУ Александр Сырский — Прим. ред.) сказал, что прямо сейчас Россия превосходит Украину численностью и имеет преимущество в живой силе три к одному на всей линии соприкосновения. Таким образом, положение в Украине становится отчаянным", — подчеркнул он.Как сообщил в конце августа начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, весной и летом ВСУ пытались замедлить российское наступление, неся при этом большие потери. По его словам, стратегическая инициатива полностью находится у Москвы.В середине прошлого месяца появились данные, что Украина с февраля 2022 года потеряла убитыми и пропавшими без вести 1,7 миллиона солдат и офицеров.

