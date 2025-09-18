Рейтинг@Mail.ru
Молдавию могут ждать досрочные выборы, заявил экс-президент - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:29 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/vybory-2042629682.html
Молдавию могут ждать досрочные выборы, заявил экс-президент
Молдавию могут ждать досрочные выборы, заявил экс-президент - РИА Новости, 18.09.2025
Молдавию могут ждать досрочные выборы, заявил экс-президент
Молдавию могут ждать досрочные выборы, если после избрания парламента в конце сентября новые депутаты не смогут договориться о формировании коалиции, заявил в... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T08:29:00+03:00
2025-09-18T08:29:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
владимир воронин
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736657724_24:0:1967:1093_1920x0_80_0_0_55e66e52184c4f415e637a3f4c5cdbd7.jpg
КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. Молдавию могут ждать досрочные выборы, если после избрания парламента в конце сентября новые депутаты не смогут договориться о формировании коалиции, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Компартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Владимир Воронин. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Риск повторных выборов имеется, и не только из-за того, что не смогут сформировать (коалицию и кабмин - ред.). Много причин, что придется идти на повторные выборы, в том числе в законе, в положениях о выборах. Но тот, кто попал в парламент, должен подняться на высоту ответственности за то доверие, которое ему оказали избиратели, избрав его депутатом парламента. Проще говоря, должен иметь совесть и перед избирателями, и перед страной", - заявил Воронин, отвечая на вопрос о том, столкнется ли республика с досрочными выборами, если ни одна из партий не получит большинство мест и депутаты не смогут договориться о коалиции. Он добавил, что депутаты парламента обязаны руководствоваться интересами государства и народа, а не партий. "Положение дел в стране катастрофическое. Мы понимаем или должны понять, что никакие гранты, никакие кредиты нас не вытянут, мы вытянем из болота сами себя. Поэтому и формирование команды должно быть из профессионалов, из людей, знающих… И должно быть руководство, которое умеет управлять, умеет руководить, умеет требовать, потому что всё основывается на дисциплине", - подчеркнул Воронин. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://ria.ru/20250918/moldaviya-2042238932.html
https://ria.ru/20250917/moldaviya-2042388161.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736657724_273:0:1870:1198_1920x0_80_0_0_f5faef50bbe469190179c0937874665b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, владимир воронин, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Владимир Воронин, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Молдавию могут ждать досрочные выборы, заявил экс-президент

Воронин: Молдавию могут ждать досрочные выборы, если партий не создадут коалицию

© Sputnik / OsmatescoВладимир Воронин
Владимир Воронин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Sputnik / Osmatesco
Владимир Воронин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. Молдавию могут ждать досрочные выборы, если после избрания парламента в конце сентября новые депутаты не смогут договориться о формировании коалиции, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Компартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Владимир Воронин.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
"Считают дни". Власти Молдавии охватила агония
08:00
"Риск повторных выборов имеется, и не только из-за того, что не смогут сформировать (коалицию и кабмин - ред.). Много причин, что придется идти на повторные выборы, в том числе в законе, в положениях о выборах. Но тот, кто попал в парламент, должен подняться на высоту ответственности за то доверие, которое ему оказали избиратели, избрав его депутатом парламента. Проще говоря, должен иметь совесть и перед избирателями, и перед страной", - заявил Воронин, отвечая на вопрос о том, столкнется ли республика с досрочными выборами, если ни одна из партий не получит большинство мест и депутаты не смогут договориться о коалиции.
Он добавил, что депутаты парламента обязаны руководствоваться интересами государства и народа, а не партий.
"Положение дел в стране катастрофическое. Мы понимаем или должны понять, что никакие гранты, никакие кредиты нас не вытянут, мы вытянем из болота сами себя. Поэтому и формирование команды должно быть из профессионалов, из людей, знающих… И должно быть руководство, которое умеет управлять, умеет руководить, умеет требовать, потому что всё основывается на дисциплине", - подчеркнул Воронин.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
Владимир Воронин - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Молдавия погибает, заявил экс-президент
Вчера, 09:03
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияВладимир ВоронинЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала