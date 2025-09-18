Молдавию могут ждать досрочные выборы, заявил экс-президент
Воронин: Молдавию могут ждать досрочные выборы, если партий не создадут коалицию
© Sputnik / OsmatescoВладимир Воронин
© Sputnik / Osmatesco
Владимир Воронин. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. Молдавию могут ждать досрочные выборы, если после избрания парламента в конце сентября новые депутаты не смогут договориться о формировании коалиции, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Компартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Владимир Воронин.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
"Риск повторных выборов имеется, и не только из-за того, что не смогут сформировать (коалицию и кабмин - ред.). Много причин, что придется идти на повторные выборы, в том числе в законе, в положениях о выборах. Но тот, кто попал в парламент, должен подняться на высоту ответственности за то доверие, которое ему оказали избиратели, избрав его депутатом парламента. Проще говоря, должен иметь совесть и перед избирателями, и перед страной", - заявил Воронин, отвечая на вопрос о том, столкнется ли республика с досрочными выборами, если ни одна из партий не получит большинство мест и депутаты не смогут договориться о коалиции.
Он добавил, что депутаты парламента обязаны руководствоваться интересами государства и народа, а не партий.
"Положение дел в стране катастрофическое. Мы понимаем или должны понять, что никакие гранты, никакие кредиты нас не вытянут, мы вытянем из болота сами себя. Поэтому и формирование команды должно быть из профессионалов, из людей, знающих… И должно быть руководство, которое умеет управлять, умеет руководить, умеет требовать, потому что всё основывается на дисциплине", - подчеркнул Воронин.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
