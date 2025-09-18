Вучич оценил сотрудничество армий Сербии и США

https://ria.ru/20250918/vuchich-2042819757.html

БЕЛГРАД, 18 сен – РИА Новости. Партнерство армии Сербии и вооруженных сил США в лице Нацгвардии Огайо дает стимул к развитию всеобъемлющих отношений Белграда и Вашингтона, заявил сербский лидер Александр Вучич. Вучич в четверг принял в Белграде командующего Национальной гвардии Огайо бригадного генерала Мэтью Вудраффа. Армия Сербии сотрудничает с Нацгвардией Огайо с 2006 года по программе государственного партнерства. "У нас был хороший и сердечный разговор, я выразил особое удовлетворение тем, что генерал Вудрафф как почетный гость будет присутствовать на нашем военном параде "Сила единства", на котором с гордостью покажем силу нашей армии. Мы говорили и об актуальной ситуации в сфере безопасности, как и о приоритетах и перспективах сотрудничества армии Сербии и Нацгвардии Огайо. Особо мы рассмотрели результаты совместных мероприятий в рамках программы государственного партнерства, как и дальнейшее развитие и увеличение возможностей базы "Юг". Мы обсудили и укрепление партнерства, дружбы и доверия между нашими вооруженными силами, как и конкретные пути для дальнейшего развития сотрудничества, которое в то же время дает сильный стимул к развитию всеобъемлющих отношений с США", - написал Вучич в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). В Скупщине (парламенте) Сербии в четверг состоялся "День Америки", в котором участвовал генерал Мэтью Вудрафф и глава МИД Сербии Марко Джурич. По словам Джурича, Сербия и США официально начнут стратегический диалог в предстоящие месяцы, он предполагает совместные программы и плановые взаимодействия министерств, регулярные двусторонние встречи. Ранее командующий Нацгвардией Огайо провел отдельные встречи с начальником генштаба Сербии генералом Миланом Мойсиловичем и министром обороны Братиславом Гашичем. Кроме того, в рамках визита генерал Вудрафф будет присутствовать на церемонии, посвященной 81-летию миссии Halyard по спасению в Югославии сбитых во время Второй мировой войны в селе Праньяни под городом Горни-Милановац американских летчиков, а также на военном параде "Сила единства", который пройдет в Белграде в субботу.

