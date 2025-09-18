Рейтинг@Mail.ru
Вучич оценил сотрудничество армий Сербии и США - РИА Новости, 18.09.2025
18:48 18.09.2025
Вучич оценил сотрудничество армий Сербии и США
Вучич оценил сотрудничество армий Сербии и США - РИА Новости, 18.09.2025
Вучич оценил сотрудничество армий Сербии и США
Партнерство армии Сербии и вооруженных сил США в лице Нацгвардии Огайо дает стимул к развитию всеобъемлющих отношений Белграда и Вашингтона, заявил сербский... РИА Новости, 18.09.2025
в мире
сербия
огайо
белград (город)
александр вучич
марко джурич
братислав гашич
БЕЛГРАД, 18 сен – РИА Новости. Партнерство армии Сербии и вооруженных сил США в лице Нацгвардии Огайо дает стимул к развитию всеобъемлющих отношений Белграда и Вашингтона, заявил сербский лидер Александр Вучич. Вучич в четверг принял в Белграде командующего Национальной гвардии Огайо бригадного генерала Мэтью Вудраффа. Армия Сербии сотрудничает с Нацгвардией Огайо с 2006 года по программе государственного партнерства. "У нас был хороший и сердечный разговор, я выразил особое удовлетворение тем, что генерал Вудрафф как почетный гость будет присутствовать на нашем военном параде "Сила единства", на котором с гордостью покажем силу нашей армии. Мы говорили и об актуальной ситуации в сфере безопасности, как и о приоритетах и перспективах сотрудничества армии Сербии и Нацгвардии Огайо. Особо мы рассмотрели результаты совместных мероприятий в рамках программы государственного партнерства, как и дальнейшее развитие и увеличение возможностей базы "Юг". Мы обсудили и укрепление партнерства, дружбы и доверия между нашими вооруженными силами, как и конкретные пути для дальнейшего развития сотрудничества, которое в то же время дает сильный стимул к развитию всеобъемлющих отношений с США", - написал Вучич в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). В Скупщине (парламенте) Сербии в четверг состоялся "День Америки", в котором участвовал генерал Мэтью Вудрафф и глава МИД Сербии Марко Джурич. По словам Джурича, Сербия и США официально начнут стратегический диалог в предстоящие месяцы, он предполагает совместные программы и плановые взаимодействия министерств, регулярные двусторонние встречи. Ранее командующий Нацгвардией Огайо провел отдельные встречи с начальником генштаба Сербии генералом Миланом Мойсиловичем и министром обороны Братиславом Гашичем. Кроме того, в рамках визита генерал Вудрафф будет присутствовать на церемонии, посвященной 81-летию миссии Halyard по спасению в Югославии сбитых во время Второй мировой войны в селе Праньяни под городом Горни-Милановац американских летчиков, а также на военном параде "Сила единства", который пройдет в Белграде в субботу.
сербия
огайо
белград (город)
Вучич оценил сотрудничество армий Сербии и США

Вучич: партнерство армий Сербии и США подталкивает развитие отношений двух стран

БЕЛГРАД, 18 сен – РИА Новости. Партнерство армии Сербии и вооруженных сил США в лице Нацгвардии Огайо дает стимул к развитию всеобъемлющих отношений Белграда и Вашингтона, заявил сербский лидер Александр Вучич.
Вучич в четверг принял в Белграде командующего Национальной гвардии Огайо бригадного генерала Мэтью Вудраффа. Армия Сербии сотрудничает с Нацгвардией Огайо с 2006 года по программе государственного партнерства.
Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Вучич рассказал о договоренностях с Путиным по вопросу санкций против NIS
2 сентября, 17:46
"У нас был хороший и сердечный разговор, я выразил особое удовлетворение тем, что генерал Вудрафф как почетный гость будет присутствовать на нашем военном параде "Сила единства", на котором с гордостью покажем силу нашей армии. Мы говорили и об актуальной ситуации в сфере безопасности, как и о приоритетах и перспективах сотрудничества армии Сербии и Нацгвардии Огайо. Особо мы рассмотрели результаты совместных мероприятий в рамках программы государственного партнерства, как и дальнейшее развитие и увеличение возможностей базы "Юг". Мы обсудили и укрепление партнерства, дружбы и доверия между нашими вооруженными силами, как и конкретные пути для дальнейшего развития сотрудничества, которое в то же время дает сильный стимул к развитию всеобъемлющих отношений с США", - написал Вучич в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
В Скупщине (парламенте) Сербии в четверг состоялся "День Америки", в котором участвовал генерал Мэтью Вудрафф и глава МИД Сербии Марко Джурич. По словам Джурича, Сербия и США официально начнут стратегический диалог в предстоящие месяцы, он предполагает совместные программы и плановые взаимодействия министерств, регулярные двусторонние встречи.
Ранее командующий Нацгвардией Огайо провел отдельные встречи с начальником генштаба Сербии генералом Миланом Мойсиловичем и министром обороны Братиславом Гашичем.
Кроме того, в рамках визита генерал Вудрафф будет присутствовать на церемонии, посвященной 81-летию миссии Halyard по спасению в Югославии сбитых во время Второй мировой войны в селе Праньяни под городом Горни-Милановац американских летчиков, а также на военном параде "Сила единства", который пройдет в Белграде в субботу.
Здание парламента Сербии - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Белграде заявили, что отношения Сербии и США поднялись на новый уровень
7 августа, 16:53
 
