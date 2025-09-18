https://ria.ru/20250918/vtb-2042824399.html

ВТБ фиксирует рост интереса населения к инвестициям

ВТБ фиксирует рост интереса населения к инвестициям - РИА Новости, 18.09.2025

ВТБ фиксирует рост интереса населения к инвестициям

Частные инвесторы все активнее ищут новые способы сохранить и приумножить капитал, заявил член правления ВТБ Виталий Сергейчук на Московском финансовом форуме в РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Частные инвесторы все активнее ищут новые способы сохранить и приумножить капитал, заявил член правления ВТБ Виталий Сергейчук на Московском финансовом форуме в рамках сессии "Куда дует ветер? Макроэкономика как компас в мире инвестиций". "Население теперь действительно думает рублем не только в плане собственного потребления, оценки товаров, машин и прочих благ, но и с точки зрения инвестирования — куда вложить, как вложить, насколько это ликвидно. Это мы видим по своим клиентам... Депозиты действительно растут, но, в первую очередь, за счет начисленных процентов. А новые деньги, мы видим, в большей части приходят от умных инвесторов, как раз в разного рода биржевые и околобиржевые инструменты", — привели в банке слова Сергейчука. По его словам, в облигации и фонды денежного рынка идет "от одного до двух рублей, и где-то рубль из трех идет на инструменты с агрессивным риском, либо акции, либо структурные инструменты, привязанные к золоту, к биткойну, к нефти, к другим базовым активам". В ВТБ видят приток новых денег, "и он еще и оживился с последним снижением ключевой ставки". "Так что население верит, что как минимум ЦБ будет снижать ставку", — резюмировал Сергейчук. Говоря о макроэкономических условиях, Сергейчук подчеркнул, что ЦБ всячески поддерживает достижение инфляции в 4% и эта цель выполнима. "Это позволит инвестиционным проектам стать более прогнозируемыми. Будет больше таких проектов, будет инвестиционный рост в экономике, сбалансированный, чего мы все хотим добиться", — отметил он. Однако, по его словам, в условиях действующих ставок бизнес ограничивается лишь операционной деятельностью. "Сейчас мы видим, что инвестиционный спрос со стороны бизнеса все-таки серьезно просел с точки зрения текущего уровня ставок. И да, действительно, бизнес стал заниматься только текущей операционной деятельностью и брать деньги в основном только на это. Поэтому хотелось бы, чтобы мы достигли цели, поставленной ЦБ как можно раньше и вернулись к обсуждению столь многих замороженных проектов, которые у нас на полочке лежат", — добавил член правления ВТБ.

