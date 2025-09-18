Рейтинг@Mail.ru
ВТБ улучшит условия по вкладам с 19 сентября - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 18.09.2025 (обновлено: 17:00 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/vtb-2042759559.html
ВТБ улучшит условия по вкладам с 19 сентября
ВТБ улучшит условия по вкладам с 19 сентября - РИА Новости, 18.09.2025
ВТБ улучшит условия по вкладам с 19 сентября
ВТБ с 19 сентября улучшит условия по некоторым вкладам, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T16:53:00+03:00
2025-09-18T17:00:00+03:00
экономика
россия
александр пахомов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924001_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_5732a4858d5421cffea026aee226c11e.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. ВТБ с 19 сентября улучшит условия по некоторым вкладам, сообщила пресс-служба банка. "С 19 сентября ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях на короткие (3-4 месяца) и длинные (от 1,5 лет) сроки. Изменения доступны новым вкладчикам ВТБ и действующим клиентам банка, которые разместят на депозит новые деньги. Одновременно с этим банк сокращает ставки по вкладам на 6 месяцев и 1 год. Максимальная ставка составит 15,8% годовых", — говорится в сообщении. Согласно прогнозам банка, рынок сбережений в стране вырастет на 17 процентов к концу этого года — до 67,2 триллиона рублей. ВТБ с начала года увеличил вложения розничных клиентов до 11,1 триллиона рублей, и ожидает, что к концу года объем пассивов превысит 12 триллионов рублей.​ "Мы приняли решение повысить доходность по вкладам для наших клиентов на ключевых для них сроках. Более 80% вкладов в нашем банке открывается именно на срок до полугода. Видим, что многие россияне сегодня хотят сохранить и приумножить свои средства к конкретным целям - будь то крупная покупка или формирование финансовой подушки к концу года. Параллельно мы повышаем ставки и на долгосрочные вклады, от полутора лет, чтобы поддержать и тех клиентов, кто настроен на стратегические сбережения", – отметил зампред правления ВТБ Александр Пахомов, его слова приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20250915/moshennichestvo-2041960600.html
https://ria.ru/20250916/banki-2042206240.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924001_0:0:2629:1972_1920x0_80_0_0_56331e530f076f12b30eb394105a4091.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, александр пахомов
Экономика, Россия, Александр Пахомов
ВТБ улучшит условия по вкладам с 19 сентября

ВТБ улучшит условия по краткосрочным и долгосрочным вкладам с 19 сентября

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве
Вывеска ВТБ на здании в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска ВТБ на здании в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. ВТБ с 19 сентября улучшит условия по некоторым вкладам, сообщила пресс-служба банка.
«
"С 19 сентября ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях на короткие (3-4 месяца) и длинные (от 1,5 лет) сроки. Изменения доступны новым вкладчикам ВТБ и действующим клиентам банка, которые разместят на депозит новые деньги. Одновременно с этим банк сокращает ставки по вкладам на 6 месяцев и 1 год. Максимальная ставка составит 15,8% годовых", — говорится в сообщении.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
ВТБ предупредил о новой схеме мошенничества
15 сентября, 09:12
Согласно прогнозам банка, рынок сбережений в стране вырастет на 17 процентов к концу этого года — до 67,2 триллиона рублей. ВТБ с начала года увеличил вложения розничных клиентов до 11,1 триллиона рублей, и ожидает, что к концу года объем пассивов превысит 12 триллионов рублей.​
«
"Мы приняли решение повысить доходность по вкладам для наших клиентов на ключевых для них сроках. Более 80% вкладов в нашем банке открывается именно на срок до полугода. Видим, что многие россияне сегодня хотят сохранить и приумножить свои средства к конкретным целям - будь то крупная покупка или формирование финансовой подушки к концу года. Параллельно мы повышаем ставки и на долгосрочные вклады, от полутора лет, чтобы поддержать и тех клиентов, кто настроен на стратегические сбережения", – отметил зампред правления ВТБ Александр Пахомов, его слова приводятся в сообщении.
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Пять российских банков снизили ставки по вкладам
16 сентября, 13:03
 
ЭкономикаРоссияАлександр Пахомов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала