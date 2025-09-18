ВТБ улучшит условия по вкладам с 19 сентября
ВТБ улучшит условия по краткосрочным и долгосрочным вкладам с 19 сентября
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. ВТБ с 19 сентября улучшит условия по некоторым вкладам, сообщила пресс-служба банка.
"С 19 сентября ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях на короткие (3-4 месяца) и длинные (от 1,5 лет) сроки. Изменения доступны новым вкладчикам ВТБ и действующим клиентам банка, которые разместят на депозит новые деньги. Одновременно с этим банк сокращает ставки по вкладам на 6 месяцев и 1 год. Максимальная ставка составит 15,8% годовых", — говорится в сообщении.
Согласно прогнозам банка, рынок сбережений в стране вырастет на 17 процентов к концу этого года — до 67,2 триллиона рублей. ВТБ с начала года увеличил вложения розничных клиентов до 11,1 триллиона рублей, и ожидает, что к концу года объем пассивов превысит 12 триллионов рублей.
"Мы приняли решение повысить доходность по вкладам для наших клиентов на ключевых для них сроках. Более 80% вкладов в нашем банке открывается именно на срок до полугода. Видим, что многие россияне сегодня хотят сохранить и приумножить свои средства к конкретным целям - будь то крупная покупка или формирование финансовой подушки к концу года. Параллельно мы повышаем ставки и на долгосрочные вклады, от полутора лет, чтобы поддержать и тех клиентов, кто настроен на стратегические сбережения", – отметил зампред правления ВТБ Александр Пахомов, его слова приводятся в сообщении.
