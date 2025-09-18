Рейтинг@Mail.ru
Появились кадры намеренного убийства ВСУ мирной жительницы - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:37 18.09.2025 (обновлено: 18:38 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/vsu-2042816846.html
Появились кадры намеренного убийства ВСУ мирной жительницы
Появились кадры намеренного убийства ВСУ мирной жительницы - РИА Новости, 18.09.2025
Появились кадры намеренного убийства ВСУ мирной жительницы
ВСУ целенаправленно добили беспилотником мирную жительницу в населенном пункте Шандриголово в ДНР, соответствующее видео оказалось в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T18:37:00+03:00
2025-09-18T18:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042816404_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1d91b341c9c92dcaa823b9df9b33b685.jpg
МОСКВА,18 сен - РИА Новости. ВСУ целенаправленно добили беспилотником мирную жительницу в населенном пункте Шандриголово в ДНР, соответствующее видео оказалось в распоряжении РИА Новости. Кадры сняты с российского беспилотника. На них видно, как российские штурмовики, пытаются вывести мирную жительницу поселка в безопасное место, а украинский дрон-камикадзе догоняет женщину и прицельно поражает ее в спину, после чего, она пытается встать и побежать дальше. Беспилотник ВСУ снова сбрасывает боеприпас на женщину, та пытается заползти в соседнее здание, чтобы укрыться от украинских ударов. Как рассказал РИА Новости военнослужащий 144-й дивизии, в одном из домов, чтобы получить возможность уйти, боевик ВСУ захватил в заложники женщину с ребенком и использовал их как живой щит. "Наши бойцы зачищали улицу, забежали в дом, а там сидел всушник и женщина с ребенком. Он давай угрожать, что убьет их, если наши не дадут ему уйти. Наши согласились, он вышел, прикрываясь этими гражданскими, оттолкнул в сторону наших бойцов и побежал, отстреливаясь. Ранил одного", - сказал собеседник агентства. По его словам, раненый боец РФ остался с ребёнком, а второй повел женщину в сторону российских позиций. "Но по дороге прилетел дрон. Наш боец побежал, думал, что за ним, но дрон влетел в женщину. Потом второй прилетел по бойцу. Еще двое наших подтянулись, тут "сбросник" и такая же история, опять в женщину. Бойцы специально к ней не подходили, думая, что могут тем самым подставить ее под огонь", - добавил он. По его словам, по состоянию на вечер среды женщина оставалась живой. Собеседник агентства отметил, что как только российские силы вошли в населенный пункт, украинская сторона начала обстреливать все дома без разбора, невзирая на то, что внутри могут оставаться мирные жители. Согласно международному праву, убийство гражданских лиц относится к военным преступлениям. Статья 3 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны запрещает посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, в частности всякие виды убийства гражданских лиц.
https://ria.ru/20250906/bpla-2040173166.html
https://ria.ru/20250825/vsu-2037354552.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ВСУ умышленно добивают беспилотником мирную жительницу ДНР
Кадры сняты с российского беспилотника в населенном пункте Шандриголово. На них видно, как российские штурмовики пытаются вывести мирную жительницу поселка в безопасное место, а украинский дрон-камикадзе догоняет женщину и прицельно поражает ее в спину. После этого мирная жительница пыталась встать и побежать дальше, однако беспилотник ВСУ снова сбросил на нее боеприпас. Перед тем, как российские бойцы выводили жительницу села, боевик ВСУ захватил ее и ребенка в заложники и использовал их как живой щит. 🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-09-18T18:37
true
PT0M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042816404_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_145a5373c7c464a0c92a245c661efe0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Появились кадры намеренного убийства ВСУ мирной жительницы

Беспилотник ВСУ целенаправленно добил мирную жительницу в ДНР

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА,18 сен - РИА Новости. ВСУ целенаправленно добили беспилотником мирную жительницу в населенном пункте Шандриголово в ДНР, соответствующее видео оказалось в распоряжении РИА Новости.
Кадры сняты с российского беспилотника. На них видно, как российские штурмовики, пытаются вывести мирную жительницу поселка в безопасное место, а украинский дрон-камикадзе догоняет женщину и прицельно поражает ее в спину, после чего, она пытается встать и побежать дальше. Беспилотник ВСУ снова сбрасывает боеприпас на женщину, та пытается заползти в соседнее здание, чтобы укрыться от украинских ударов.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
ВСУ при помощи БПЛА ударили по мирному населению в ЛНР
6 сентября, 13:40
Как рассказал РИА Новости военнослужащий 144-й дивизии, в одном из домов, чтобы получить возможность уйти, боевик ВСУ захватил в заложники женщину с ребенком и использовал их как живой щит.
"Наши бойцы зачищали улицу, забежали в дом, а там сидел всушник и женщина с ребенком. Он давай угрожать, что убьет их, если наши не дадут ему уйти. Наши согласились, он вышел, прикрываясь этими гражданскими, оттолкнул в сторону наших бойцов и побежал, отстреливаясь. Ранил одного", - сказал собеседник агентства.
По его словам, раненый боец РФ остался с ребёнком, а второй повел женщину в сторону российских позиций.
"Но по дороге прилетел дрон. Наш боец побежал, думал, что за ним, но дрон влетел в женщину. Потом второй прилетел по бойцу. Еще двое наших подтянулись, тут "сбросник" и такая же история, опять в женщину. Бойцы специально к ней не подходили, думая, что могут тем самым подставить ее под огонь", - добавил он.
По его словам, по состоянию на вечер среды женщина оставалась живой.
Собеседник агентства отметил, что как только российские силы вошли в населенный пункт, украинская сторона начала обстреливать все дома без разбора, невзирая на то, что внутри могут оставаться мирные жители.
Согласно международному праву, убийство гражданских лиц относится к военным преступлениям. Статья 3 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны запрещает посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, в частности всякие виды убийства гражданских лиц.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
ВСУ расстреляли женщину под Красноармейском в ДНР, рассказал мирный житель
25 августа, 05:43
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала