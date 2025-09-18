https://ria.ru/20250918/vsu-2042816846.html

Появились кадры намеренного убийства ВСУ мирной жительницы

Появились кадры намеренного убийства ВСУ мирной жительницы - РИА Новости, 18.09.2025

Появились кадры намеренного убийства ВСУ мирной жительницы

ВСУ целенаправленно добили беспилотником мирную жительницу в населенном пункте Шандриголово в ДНР, соответствующее видео оказалось в распоряжении РИА Новости.

МОСКВА,18 сен - РИА Новости. ВСУ целенаправленно добили беспилотником мирную жительницу в населенном пункте Шандриголово в ДНР, соответствующее видео оказалось в распоряжении РИА Новости. Кадры сняты с российского беспилотника. На них видно, как российские штурмовики, пытаются вывести мирную жительницу поселка в безопасное место, а украинский дрон-камикадзе догоняет женщину и прицельно поражает ее в спину, после чего, она пытается встать и побежать дальше. Беспилотник ВСУ снова сбрасывает боеприпас на женщину, та пытается заползти в соседнее здание, чтобы укрыться от украинских ударов. Как рассказал РИА Новости военнослужащий 144-й дивизии, в одном из домов, чтобы получить возможность уйти, боевик ВСУ захватил в заложники женщину с ребенком и использовал их как живой щит. "Наши бойцы зачищали улицу, забежали в дом, а там сидел всушник и женщина с ребенком. Он давай угрожать, что убьет их, если наши не дадут ему уйти. Наши согласились, он вышел, прикрываясь этими гражданскими, оттолкнул в сторону наших бойцов и побежал, отстреливаясь. Ранил одного", - сказал собеседник агентства. По его словам, раненый боец РФ остался с ребёнком, а второй повел женщину в сторону российских позиций. "Но по дороге прилетел дрон. Наш боец побежал, думал, что за ним, но дрон влетел в женщину. Потом второй прилетел по бойцу. Еще двое наших подтянулись, тут "сбросник" и такая же история, опять в женщину. Бойцы специально к ней не подходили, думая, что могут тем самым подставить ее под огонь", - добавил он. По его словам, по состоянию на вечер среды женщина оставалась живой. Собеседник агентства отметил, что как только российские силы вошли в населенный пункт, украинская сторона начала обстреливать все дома без разбора, невзирая на то, что внутри могут оставаться мирные жители. Согласно международному праву, убийство гражданских лиц относится к военным преступлениям. Статья 3 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны запрещает посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, в частности всякие виды убийства гражданских лиц.

ВСУ умышленно добивают беспилотником мирную жительницу ДНР Кадры сняты с российского беспилотника в населенном пункте Шандриголово. На них видно, как российские штурмовики пытаются вывести мирную жительницу поселка в безопасное место, а украинский дрон-камикадзе догоняет женщину и прицельно поражает ее в спину. После этого мирная жительница пыталась встать и побежать дальше, однако беспилотник ВСУ снова сбросил на нее боеприпас. Перед тем, как российские бойцы выводили жительницу села, боевик ВСУ захватил ее и ребенка в заложники и использовал их как живой щит. 🔹 Подписаться на РИА Новости 2025-09-18T18:37 true PT0M57S

