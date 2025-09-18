https://ria.ru/20250918/vsu-2042811873.html

ВСУ атаковали четыре района Белгородской области

ВСУ атаковали четыре района Белгородской области - РИА Новости, 18.09.2025

ВСУ атаковали четыре района Белгородской области

Украинские дроны в четверг атаковали четыре приграничных района Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T18:23:00+03:00

2025-09-18T18:23:00+03:00

2025-09-18T18:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg

БЕЛГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Украинские дроны в четверг атаковали четыре приграничных района Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Четыре муниципалитета атакованы ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В селе Муром Шебекинского округа после сброса взрывного устройства с беспилотника повреждено остекление частного дома и двух хозпостроек. В селе Новая Таволжанка в результате атаки дрона зафиксировано локальное повреждение линии электропередачи", - написал он в Telegram-канале. Гладков добавил, что в Белгородском районе в селе Новая Деревня от детонации FPV-дрона повреждено частное домовладение, в селе Почаево Грайворонского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника в частном доме выбиты окна, посечены забор и надворная постройка. Ещё одно частное домовладение атаковано FPV-дроном в селе Долгое Валуйского округа, уточнил губернатор.

https://ria.ru/20250917/vsu-2042472682.html

белгородская область

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины