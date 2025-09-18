Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали четыре района Белгородской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:23 18.09.2025
ВСУ атаковали четыре района Белгородской области
Украинские дроны в четверг атаковали четыре приграничных района Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 18.09.2025
БЕЛГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Украинские дроны в четверг атаковали четыре приграничных района Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Четыре муниципалитета атакованы ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В селе Муром Шебекинского округа после сброса взрывного устройства с беспилотника повреждено остекление частного дома и двух хозпостроек. В селе Новая Таволжанка в результате атаки дрона зафиксировано локальное повреждение линии электропередачи", - написал он в Telegram-канале. Гладков добавил, что в Белгородском районе в селе Новая Деревня от детонации FPV-дрона повреждено частное домовладение, в селе Почаево Грайворонского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника в частном доме выбиты окна, посечены забор и надворная постройка. Ещё одно частное домовладение атаковано FPV-дроном в селе Долгое Валуйского округа, уточнил губернатор.
Фрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Украинские дроны в четверг атаковали четыре приграничных района Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Четыре муниципалитета атакованы ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В селе Муром Шебекинского округа после сброса взрывного устройства с беспилотника повреждено остекление частного дома и двух хозпостроек. В селе Новая Таволжанка в результате атаки дрона зафиксировано локальное повреждение линии электропередачи", - написал он в Telegram-канале.
Гладков добавил, что в Белгородском районе в селе Новая Деревня от детонации FPV-дрона повреждено частное домовладение, в селе Почаево Грайворонского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника в частном доме выбиты окна, посечены забор и надворная постройка.
Ещё одно частное домовладение атаковано FPV-дроном в селе Долгое Валуйского округа, уточнил губернатор.
Последствия атаки ВСУ на здание правительства Белгородской области. 17 сентября 2025
ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области
17 сентября, 14:08
17 сентября, 14:08
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
