ВСУ атаковали четыре района Белгородской области
ВСУ атаковали четыре района Белгородской области - РИА Новости, 18.09.2025
ВСУ атаковали четыре района Белгородской области
Украинские дроны в четверг атаковали четыре приграничных района Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав...
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
БЕЛГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Украинские дроны в четверг атаковали четыре приграничных района Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Четыре муниципалитета атакованы ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В селе Муром Шебекинского округа после сброса взрывного устройства с беспилотника повреждено остекление частного дома и двух хозпостроек. В селе Новая Таволжанка в результате атаки дрона зафиксировано локальное повреждение линии электропередачи", - написал он в Telegram-канале. Гладков добавил, что в Белгородском районе в селе Новая Деревня от детонации FPV-дрона повреждено частное домовладение, в селе Почаево Грайворонского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника в частном доме выбиты окна, посечены забор и надворная постройка. Ещё одно частное домовладение атаковано FPV-дроном в селе Долгое Валуйского округа, уточнил губернатор.
происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
