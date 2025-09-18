Рейтинг@Mail.ru
Источник: Россия передала Украине тысячу тел солдат ВСУ - РИА Новости, 18.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:48 18.09.2025 (обновлено: 16:12 18.09.2025)
Источник: Россия передала Украине тысячу тел солдат ВСУ
Киев получил тысячу тел погибших военных, заявил РИА Новости источник в российской переговорной группе. РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Киев получил тысячу тел погибших военных, заявил РИА Новости источник в российской переговорной группе."Россия передала Украине тысячу тел погибших солдат ВСУ, украинская сторона передала России 24 тела российских военнослужащих", — сказал он.О предыдущем обмене сообщал 19 августа помощник президента Владимир Мединский — Москва передала Киеву тысячу тел и получила 19 взамен.В конце июля стороны провели третью встречу в Стамбуле, она продлилась около часа. По ее итогам Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены.Россия и Украина договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Москва сообщила о готовности передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ, а также предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.
Рефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих
Рефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Киев получил тысячу тел погибших военных, заявил РИА Новости источник в российской переговорной группе.
"Россия передала Украине тысячу тел погибших солдат ВСУ, украинская сторона передала России 24 тела российских военнослужащих", — сказал он.
Силовики опровергли данные о потерях ВСУ в 11 тысяч человек в месяц
3 сентября, 22:29
3 сентября, 22:29
О предыдущем обмене сообщал 19 августа помощник президента Владимир Мединский — Москва передала Киеву тысячу тел и получила 19 взамен.
В конце июля стороны провели третью встречу в Стамбуле, она продлилась около часа. По ее итогам Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены.
Россия и Украина договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Москва сообщила о готовности передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ, а также предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.
На Украине заявили, что мобилизация не завершится после прекращения огня
2 сентября, 21:58
2 сентября, 21:58
 
