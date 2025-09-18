https://ria.ru/20250918/vsu-2042733909.html
Источник: Россия передала Украине тысячу тел солдат ВСУ
2025-09-18T15:48:00+03:00
2025-09-18T15:48:00+03:00
2025-09-18T16:12:00+03:00
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Киев получил тысячу тел погибших военных, заявил РИА Новости источник в российской переговорной группе."Россия передала Украине тысячу тел погибших солдат ВСУ, украинская сторона передала России 24 тела российских военнослужащих", — сказал он.О предыдущем обмене сообщал 19 августа помощник президента Владимир Мединский — Москва передала Киеву тысячу тел и получила 19 взамен.В конце июля стороны провели третью встречу в Стамбуле, она продлилась около часа. По ее итогам Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены.Россия и Украина договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Москва сообщила о готовности передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ, а также предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.
