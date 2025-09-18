https://ria.ru/20250918/vsu-2042733909.html

Источник: Россия передала Украине тысячу тел солдат ВСУ

Источник: Россия передала Украине тысячу тел солдат ВСУ - РИА Новости, 18.09.2025

Источник: Россия передала Украине тысячу тел солдат ВСУ

Киев получил тысячу тел погибших военных, заявил РИА Новости источник в российской переговорной группе. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T15:48:00+03:00

2025-09-18T15:48:00+03:00

2025-09-18T16:12:00+03:00

украина

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

владимир мединский

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021623688_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_533fc63a2f9353e03f60dd05e15851e6.jpg

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Киев получил тысячу тел погибших военных, заявил РИА Новости источник в российской переговорной группе."Россия передала Украине тысячу тел погибших солдат ВСУ, украинская сторона передала России 24 тела российских военнослужащих", — сказал он.О предыдущем обмене сообщал 19 августа помощник президента Владимир Мединский — Москва передала Киеву тысячу тел и получила 19 взамен.В конце июля стороны провели третью встречу в Стамбуле, она продлилась около часа. По ее итогам Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены.Россия и Украина договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Москва сообщила о готовности передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ, а также предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.

https://ria.ru/20250903/vsu-2039514978.html

https://ria.ru/20250902/ukraina-2039213018.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, вооруженные силы украины, россия, владимир мединский, в мире