ВСУ потеряли более 205 военных в зоне действий "Севера" за сутки

2025-09-18T12:50:00+03:00

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 205 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Константиновка, Юнаковка и Мирополье Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах насаленных пунктов Амбарное и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли свыше 205 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств", - отмечает МО РФ.

