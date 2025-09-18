https://ria.ru/20250918/vsu-2042635659.html

Священник рассказал, как ВСУ использовали храмы для запуска дронов

Священник рассказал, как ВСУ использовали храмы для запуска дронов

КУРСК, 18 сен - РИА Новости. Храм Дмитрия Солунского в Казачьей Локне Курской области в период оккупации ВСУ использовался украинскими военными для сборки, обслуживания и запуска дронов, в том числе БПЛА типа "Мольфар", рассказал РИА Новости фронтовой священник - помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко. "В алтарной части, как мы видим, у них было какое-то ПВД (пункт временной дислокации - ред.), где они, наверное, сидели и что-то мудрили, подготавливали для того, чтобы сбрасывать с БПЛА. Престол, жертвенник - всё выбросили отсюда", - рассказал священнослужитель. В храме остались коробки из-под украинских БПЛА "Мольфар", упаковки от боеприпасов, сухпайков, технические инструменты. Кадры оскверненного ВСУ храма есть в распоряжении РИА Новости. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

