Украинские войска атаковали Первомайск в ЛНР

18.09.2025

Украинские войска атаковали Первомайск в ЛНР

Массовой атаке БПЛА ВСУ подвергся минувшей ночью город Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил глава городского округа Сергей Колягин в своем... РИА Новости, 18.09.2025

ЛУГАНСК, 18 сен - РИА Новости. Массовой атаке БПЛА ВСУ подвергся минувшей ночью город Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил глава городского округа Сергей Колягин в своем Telegram-канале. "Ночью город Первомайск подвергся очередной массированной атаке БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины. Под ударом оказалась территория бывшего промышленного объекта, находящегося в центральном районе города", - сообщил Колягин. По его словам, в результате удара произошло возгорание здания и складских помещений, силами МЧС возгорание было ликвидировано.

