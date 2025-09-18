https://ria.ru/20250918/vsu-2042635285.html
Украинские войска атаковали Первомайск в ЛНР
Украинские войска атаковали Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 18.09.2025
Украинские войска атаковали Первомайск в ЛНР
Массовой атаке БПЛА ВСУ подвергся минувшей ночью город Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил глава городского округа Сергей Колягин в своем... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T09:23:00+03:00
2025-09-18T09:23:00+03:00
2025-09-18T09:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
украина
первомайск
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
ЛУГАНСК, 18 сен - РИА Новости. Массовой атаке БПЛА ВСУ подвергся минувшей ночью город Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил глава городского округа Сергей Колягин в своем Telegram-канале. "Ночью город Первомайск подвергся очередной массированной атаке БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины. Под ударом оказалась территория бывшего промышленного объекта, находящегося в центральном районе города", - сообщил Колягин. По его словам, в результате удара произошло возгорание здания и складских помещений, силами МЧС возгорание было ликвидировано.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
первомайск
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, украина, первомайск, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Украина, Первомайск, Луганская Народная Республика
Украинские войска атаковали Первомайск в ЛНР
Первомайск в ЛНР подвергся массовой атаке украинских БПЛА