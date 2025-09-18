https://ria.ru/20250918/vsu-2042629380.html
ВС России нанесли удары по авиабазе ВСУ в Полтавской области
ВС России нанесли удары по авиабазе ВСУ в Полтавской области
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Удары нанесены по инфраструктуре авиабазы ВСУ в Полтавской области на Украине, после которых зафиксирована продолжительная детонация, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, удары пришлись по инфраструктуре возле авиабазы ВСУ, расположенной в Миргородском районе области. "После серии в 01:54 (совпадает с мск) была продолжительная детонация, ночью в направлении авиабазы ездили "скорые", но очень вяло: или не хотелось под детонацию попасть, или там спасать было уже некого", - рассказал Лебедев. Он отметил, что также удар пришелся по бывшей территории штаба 831-й бригады тактической авиации. Предварительно, по его данным, там был учебный центр с казармами, где обучали пилотировать самолеты и БПЛА.
