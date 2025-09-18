https://ria.ru/20250918/vsu-2042621207.html
ВСУ перебрасывают пограничников на Харьковское направление
ВСУ перебрасывают пограничников на Харьковское направление - РИА Новости, 18.09.2025
ВСУ перебрасывают пограничников на Харьковское направление
Командование ВСУ из-за больших потерь на харьковском направлении перебрасывает туда пограничников, доверив охрану госграницы подразделениям территориальной... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T06:33:00+03:00
2025-09-18T06:33:00+03:00
2025-09-18T06:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
харьковская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_131922336a0a6d2566e063483e3f6caa.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Командование ВСУ из-за больших потерь на харьковском направлении перебрасывает туда пограничников, доверив охрану госграницы подразделениям территориальной обороны, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Из-за больших потерь командование ВСУ перебрасывает на харьковское направление подразделения пограничников с тех участков госграницы, где не ведутся активные боевые действия. Их места по охране границы занимают подразделения территориальной обороны, которые должны были быть отправлены на восполнение потерь", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_0d95996fdca6af46028dbedc46af1bbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, в мире, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Харьковская область, Украина
ВСУ перебрасывают пограничников на Харьковское направление
ВСУ перебрасывают пограничников на Харьковское направление из-за потерь