ВСУ перебрасывают пограничников на Харьковское направление

ВСУ перебрасывают пограничников на Харьковское направление - РИА Новости, 18.09.2025

ВСУ перебрасывают пограничников на Харьковское направление

Командование ВСУ из-за больших потерь на харьковском направлении перебрасывает туда пограничников, доверив охрану госграницы подразделениям территориальной... РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Командование ВСУ из-за больших потерь на харьковском направлении перебрасывает туда пограничников, доверив охрану госграницы подразделениям территориальной обороны, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Из-за больших потерь командование ВСУ перебрасывает на харьковское направление подразделения пограничников с тех участков госграницы, где не ведутся активные боевые действия. Их места по охране границы занимают подразделения территориальной обороны, которые должны были быть отправлены на восполнение потерь", - сказал собеседник агентства.

