Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перебрасывают пограничников на Харьковское направление - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/vsu-2042621207.html
ВСУ перебрасывают пограничников на Харьковское направление
ВСУ перебрасывают пограничников на Харьковское направление - РИА Новости, 18.09.2025
ВСУ перебрасывают пограничников на Харьковское направление
Командование ВСУ из-за больших потерь на харьковском направлении перебрасывает туда пограничников, доверив охрану госграницы подразделениям территориальной... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T06:33:00+03:00
2025-09-18T06:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
харьковская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_131922336a0a6d2566e063483e3f6caa.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Командование ВСУ из-за больших потерь на харьковском направлении перебрасывает туда пограничников, доверив охрану госграницы подразделениям территориальной обороны, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Из-за больших потерь командование ВСУ перебрасывает на харьковское направление подразделения пограничников с тех участков госграницы, где не ведутся активные боевые действия. Их места по охране границы занимают подразделения территориальной обороны, которые должны были быть отправлены на восполнение потерь", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_0d95996fdca6af46028dbedc46af1bbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, в мире, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Харьковская область, Украина
ВСУ перебрасывают пограничников на Харьковское направление

ВСУ перебрасывают пограничников на Харьковское направление из-за потерь

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Командование ВСУ из-за больших потерь на харьковском направлении перебрасывает туда пограничников, доверив охрану госграницы подразделениям территориальной обороны, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Из-за больших потерь командование ВСУ перебрасывает на харьковское направление подразделения пограничников с тех участков госграницы, где не ведутся активные боевые действия. Их места по охране границы занимают подразделения территориальной обороны, которые должны были быть отправлены на восполнение потерь", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреХарьковская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала