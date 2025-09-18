https://ria.ru/20250918/vsu--2042676099.html
ВСУ потеряли более 435 военных в зоне действия "Центра" за сутки
ВСУ потеряли более 435 военных в зоне действия "Центра" за сутки - РИА Новости, 18.09.2025
ВСУ потеряли более 435 военных в зоне действия "Центра" за сутки
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 435 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18
2025-09-18T12:54:00+03:00
2025-09-18T12:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
димитров
красноармейск
красный лиман
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 435 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кутузовка, Вольное, Родинское, Димитров, Красноармейск, Новый Донбасс, Красный Лиман и Ленино Донецкой Народной Республики. "Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 435 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сводке министерства.
димитров
красноармейск
красный лиман
ВСУ потеряли более 435 военных в зоне действия "Центра" за сутки
