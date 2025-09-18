https://ria.ru/20250918/vsu--2042676099.html

ВСУ потеряли более 435 военных в зоне действия "Центра" за сутки

ВСУ потеряли более 435 военных в зоне действия "Центра" за сутки - РИА Новости, 18.09.2025

ВСУ потеряли более 435 военных в зоне действия "Центра" за сутки

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 435 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T12:54:00+03:00

2025-09-18T12:54:00+03:00

2025-09-18T12:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

димитров

красноармейск

красный лиман

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981411302_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_337bcd454944f8b48e2ea74a7a7a3c94.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 435 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кутузовка, Вольное, Родинское, Димитров, Красноармейск, Новый Донбасс, Красный Лиман и Ленино Донецкой Народной Республики. "Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 435 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

димитров

красноармейск

красный лиман

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, димитров, красноармейск, красный лиман, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)