ВСУ потеряли более 435 военных в зоне действия "Центра" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:54 18.09.2025
ВСУ потеряли более 435 военных в зоне действия "Центра" за сутки
ВСУ потеряли более 435 военных в зоне действия "Центра" за сутки - РИА Новости, 18.09.2025
ВСУ потеряли более 435 военных в зоне действия "Центра" за сутки
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 435 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 18.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
димитров
красноармейск
красный лиман
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 435 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кутузовка, Вольное, Родинское, Димитров, Красноармейск, Новый Донбасс, Красный Лиман и Ленино Донецкой Народной Республики. "Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 435 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сводке министерства.
безопасность, димитров, красноармейск, красный лиман, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Димитров, Красноармейск, Красный Лиман, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 435 военных в зоне действия "Центра" за сутки

ВСУ потеряли более 435 военных в зоне действия группировки "Центр" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Ураган". Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 435 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кутузовка, Вольное, Родинское, Димитров, Красноармейск, Новый Донбасс, Красный Лиман и Ленино Донецкой Народной Республики.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 435 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сводке министерства.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
