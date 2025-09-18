Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 18.09.2025 (обновлено: 12:55 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/vsu--2042675490.html
ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 18.09.2025
ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий "Юга" за сутки
Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 195 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило в... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T12:52:00+03:00
2025-09-18T12:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
северск
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003285867_0:77:3113:1828_1920x0_80_0_0_6ee5311d4ea9c512a403a86a1527a43a.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 195 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Переездное, Федоровка, Белокузьминовка, Веролюбовка, Майское, Плещеевка и Звановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, а также три станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
северск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003285867_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_40becd8dd91fc67552a39184bed3153f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, северск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Северск, Безопасность
ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий "Юга" за сутки

ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Боевая работа артрасчета РСЗО Град на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 195 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Переездное, Федоровка, Белокузьминовка, Веролюбовка, Майское, Плещеевка и Звановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, а также три станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаСеверскБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала