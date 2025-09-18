https://ria.ru/20250918/vsu--2042675490.html
ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий "Юга" за сутки
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 195 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Переездное, Федоровка, Белокузьминовка, Веролюбовка, Майское, Плещеевка и Звановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, а также три станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.
