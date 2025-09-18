https://ria.ru/20250918/vsu--2042675214.html

ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада" за сутки

2025-09-18T12:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

безопасность

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сообщении.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Боровская Андреевка в Харьковской области, Кировск и Ямполь в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили более 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины западного производства, 19 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены десять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.

2025

