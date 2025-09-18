https://ria.ru/20250918/vsu--2042661157.html
ВС России уничтожили пункты дислокации ВСУ на Константиновском направлении
ДОНЕЦК, 18 сен — РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск на константиновском направлении уничтожили три пункта временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В жилой застройке населённого пункта Константиновка операторы беспилотников выявили три места размещения личного состава 28-й бригады противника. Для их поражения были задействованы расчёты РСЗО "Торнадо-С" с корректировкой огня беспилотниками", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что по результатам огневого удара выявленные цели были уничтожены вместе с находившимися там украинскими военнослужащими.
