Экс-президент Молдавии призвал пересмотреть структуру правительства
06:01 18.09.2025 (обновлено: 07:36 18.09.2025)
Экс-президент Молдавии призвал пересмотреть структуру правительства
КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. После парламентских выборов в Молдавии необходимо пересмотреть структуру правительства, чтобы избавиться от бездельников, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Компартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Владимир Воронин. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Надо в целом пересмотреть структуру правительства, там куча бездельников, смотрите, сколько агентств они создали, сколько параллельных структур, которые не предусмотрены ни конституцией, ничем. Они их создали, получали огромные зарплаты", - заявил Воронин, комментируя, с чего должен начать работу новый состав парламента. Он выразил возмущение, что люди, которые "вкалывают", получают 120-240 долларов в месяц, а чиновники в агентствах могут зарабатывать и по 6000 долларов. "Где система оплаты труда, кем она утверждена, кем она разработана? Что это за система, которая грабит людей, которая доводит их до нищеты?.. Разве так можно? XXI век на дворе. Нет, так нельзя, и народ терпеть не будет", - выразил уверенность экс-президент. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. После парламентских выборов в Молдавии необходимо пересмотреть структуру правительства, чтобы избавиться от бездельников, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Компартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Владимир Воронин.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
"Надо в целом пересмотреть структуру правительства, там куча бездельников, смотрите, сколько агентств они создали, сколько параллельных структур, которые не предусмотрены ни конституцией, ничем. Они их создали, получали огромные зарплаты", - заявил Воронин, комментируя, с чего должен начать работу новый состав парламента.
Он выразил возмущение, что люди, которые "вкалывают", получают 120-240 долларов в месяц, а чиновники в агентствах могут зарабатывать и по 6000 долларов.
"Где система оплаты труда, кем она утверждена, кем она разработана? Что это за система, которая грабит людей, которая доводит их до нищеты?.. Разве так можно? XXI век на дворе. Нет, так нельзя, и народ терпеть не будет", - выразил уверенность экс-президент.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
