В Воронежской области подросток пытался совершить преступление в школе - РИА Новости, 18.09.2025
20:16 18.09.2025 (обновлено: 21:03 18.09.2025)
В Воронежской области подросток пытался совершить преступление в школе
В Воронежской области подросток пытался совершить преступление в школе - РИА Новости, 18.09.2025
В Воронежской области подросток пытался совершить преступление в школе
В Воронежской области подросток с ножами и молотком пытался совершить преступление в одной из школ, его задержали, сообщило СУ СК по региону на своем сайте.
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Воронежской области подросток с ножами и молотком пытался совершить преступление в одной из школ, его задержали, сообщило СУ СК по региону на своем сайте.&quot;Следственными органами &lt;...&gt; возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который утром 17 сентября 2025 года, вооружившись ножами и молотком, намеревался совершить преступление в одной из школ Острогожского района Воронежской области&quot;, — отметили там.Подростка задержали работники школы, которые затем передали его силовикам.Сейчас с подозреваемым проводят необходимые следственные действия. Так, решается вопрос о помещении его в психиатрический стационар для судебной экспертизы. Кроме того, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Воронежской области подросток пытался совершить преступление в школе

Подросток с ножами пытался совершить преступление в школе в Воронежской области

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Воронежской области подросток с ножами и молотком пытался совершить преступление в одной из школ, его задержали, сообщило СУ СК по региону на своем сайте.
«

"Следственными органами <...> возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который утром 17 сентября 2025 года, вооружившись ножами и молотком, намеревался совершить преступление в одной из школ Острогожского района Воронежской области", — отметили там.

Подростка задержали работники школы, которые затем передали его силовикам.
Сейчас с подозреваемым проводят необходимые следственные действия. Так, решается вопрос о помещении его в психиатрический стационар для судебной экспертизы.
Кроме того, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Задержанный в Подмосковье подросток планировал напасть на школу в Реутове
16 января, 15:31
 
