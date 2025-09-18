https://ria.ru/20250918/voronezh-2042835666.html

В Воронежской области подросток пытался совершить преступление в школе

В Воронежской области подросток пытался совершить преступление в школе - РИА Новости, 18.09.2025

В Воронежской области подросток пытался совершить преступление в школе

В Воронежской области подросток с ножами и молотком пытался совершить преступление в одной из школ, его задержали, сообщило СУ СК по региону на своем сайте. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T20:16:00+03:00

2025-09-18T20:16:00+03:00

2025-09-18T21:03:00+03:00

происшествия

воронежская область

россия

острогожский район

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Воронежской области подросток с ножами и молотком пытался совершить преступление в одной из школ, его задержали, сообщило СУ СК по региону на своем сайте."Следственными органами <...> возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который утром 17 сентября 2025 года, вооружившись ножами и молотком, намеревался совершить преступление в одной из школ Острогожского района Воронежской области", — отметили там.Подростка задержали работники школы, которые затем передали его силовикам.Сейчас с подозреваемым проводят необходимые следственные действия. Так, решается вопрос о помещении его в психиатрический стационар для судебной экспертизы. Кроме того, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250116/reutov-1994014745.html

воронежская область

россия

острогожский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронежская область, россия, острогожский район, следственный комитет россии (ск рф)