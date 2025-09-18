https://ria.ru/20250918/voronezh-2042835666.html
В Воронежской области подросток пытался совершить преступление в школе
В Воронежской области подросток пытался совершить преступление в школе
В Воронежской области подросток пытался совершить преступление в школе
2025-09-18
2025-09-18T20:16:00+03:00
2025-09-18T20:16:00+03:00
2025-09-18T21:03:00+03:00
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Воронежской области подросток с ножами и молотком пытался совершить преступление в одной из школ, его задержали, сообщило СУ СК по региону на своем сайте."Следственными органами <...> возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который утром 17 сентября 2025 года, вооружившись ножами и молотком, намеревался совершить преступление в одной из школ Острогожского района Воронежской области", — отметили там.Подростка задержали работники школы, которые затем передали его силовикам.Сейчас с подозреваемым проводят необходимые следственные действия. Так, решается вопрос о помещении его в психиатрический стационар для судебной экспертизы. Кроме того, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
