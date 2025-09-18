https://ria.ru/20250918/volodin-2042738982.html

Володин поблагодарил Путина за внимание к парламенту

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что он уделяет внимание парламенту и развитию политической системы. "Уважаемый Владимир Владимирович, во-первых, от имени коллег и депутатов Государственной думы хочется сказать слова благодарности за то, что вы уделяете такое внимание парламенту, нашей демократии, развитию системы политической", - сказал он на встрече лидеров фракций Госдумы с Путиным.

политика, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф