Рейтинг@Mail.ru
Володин поблагодарил Путина за внимание к парламенту - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/volodin-2042738982.html
Володин поблагодарил Путина за внимание к парламенту
Володин поблагодарил Путина за внимание к парламенту - РИА Новости, 18.09.2025
Володин поблагодарил Путина за внимание к парламенту
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что он уделяет внимание парламенту и развитию политической системы. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T16:03:00+03:00
2025-09-18T16:03:00+03:00
политика
россия
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150715/99/1507159970_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_72b2e97a78befaab406a6b1ae3846e44.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что он уделяет внимание парламенту и развитию политической системы. "Уважаемый Владимир Владимирович, во-первых, от имени коллег и депутатов Государственной думы хочется сказать слова благодарности за то, что вы уделяете такое внимание парламенту, нашей демократии, развитию системы политической", - сказал он на встрече лидеров фракций Госдумы с Путиным.
https://ria.ru/20250918/putin--2042733105.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150715/99/1507159970_207:0:2936:2047_1920x0_80_0_0_4a7cf8d92916c4cfbdb3489d70f2ee9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин поблагодарил Путина за внимание к парламенту

Володин поблагодарил Путина за внимание к парламенту и развитию политсистемы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Вячеслав Володин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что он уделяет внимание парламенту и развитию политической системы.
"Уважаемый Владимир Владимирович, во-первых, от имени коллег и депутатов Государственной думы хочется сказать слова благодарности за то, что вы уделяете такое внимание парламенту, нашей демократии, развитию системы политической", - сказал он на встрече лидеров фракций Госдумы с Путиным.
Путин о выдвижении участников СВО на руководящие посты - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Путин высказался о выдвижении участников СВО на руководящие посты
Вчера, 15:46
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала