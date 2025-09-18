https://ria.ru/20250918/vojska-2042628714.html

ВС России нанесли удары по заводам в Сумской области, используемым ВСУ

Российские войска атаковали заводы в Конотопе Сумской области, используемые ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 18.09.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034578959_323:0:2481:1214_1920x0_80_0_0_d33b7837dfb2df5ef22ffc56f41c0a9f.jpg

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российские войска атаковали заводы в Конотопе Сумской области, используемые ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Уничтожены цели: прилетело, по словам местного сопротивления, в завод "Мотордеталь-Конотоп", в Конотопский Арматурный завод и серия ударов по местному аэродрому на западе города", — заявил собеседник агентства.Другие пораженные цели:В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

