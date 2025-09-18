Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
08:22 18.09.2025 (обновлено: 09:05 18.09.2025)
Российские войска атаковали заводы в Конотопе Сумской области, используемые ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российские войска атаковали заводы в Конотопе Сумской области, используемые ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Уничтожены цели: прилетело, по словам местного сопротивления, в завод "Мотордеталь-Конотоп", в Конотопский Арматурный завод и серия ударов по местному аэродрому на западе города", — заявил собеседник агентства.Другие пораженные цели:В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета установки РСЗО "Ураган"
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российские войска атаковали заводы в Конотопе Сумской области, используемые ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Уничтожены цели: прилетело, по словам местного сопротивления, в завод "Мотордеталь-Конотоп", в Конотопский Арматурный завод и серия ударов по местному аэродрому на западе города", — заявил собеседник агентства.
Другие пораженные цели:
  • механический завод, предприятие по ремонту дизель-поездов, цеха по производству дронов и восстановлению бронированной техники в Сумской области;
  • склады около Доброполья и инфраструктура связистов в пригороде Славянска в ДНР, по информации Лебедева, связью заведовали немецкоговорящие военные;
  • цех по ремонту техники, склады с БПЛА и ракетами РСЗО, общежитие с наемниками из Центральной Америки в Харьковской области;
  • также там же — позиции украинских военных, готовившихся к перемещению в направлении Волчанска;
  • инфраструктура авиабазы в Полтавской области, там, вероятно, был учебный центр с казармами, где обучали пилотировать самолеты и беспилотники.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
