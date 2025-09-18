https://ria.ru/20250918/vlasti-2042812969.html
Замглавы Минэкономразвития рассказала, о вызовах, стоящих перед экономикой
Замглавы Минэкономразвития рассказала, о вызовах, стоящих перед экономикой - РИА Новости, 18.09.2025
Замглавы Минэкономразвития рассказала, о вызовах, стоящих перед экономикой
Власти РФ, как федеральные, так и региональные, должны быть готовыми отвечать на вызовы, которые стоят перед экономикой в условиях замедления роста: повышать... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T18:27:00+03:00
2025-09-18T18:27:00+03:00
2025-09-18T18:33:00+03:00
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565167239_0:191:2963:1858_1920x0_80_0_0_4071ddb216d6e082d2b4c9dbffa6a92e.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Власти РФ, как федеральные, так и региональные, должны быть готовыми отвечать на вызовы, которые стоят перед экономикой в условиях замедления роста: повышать гибкость рынка труда и производительность, проводить приоритизацию инвестиционных проектов и развивать технологии, считает замминистра экономического развития РФ Полина Крючкова. "Да, в ближайшие пару лет бурного роста экономики, такого же бурного роста, как он был предыдущие два года, вряд ли можно ожидать, но это не катастрофа. Экономика все равно может расти, просто к этой ситуации нужно адаптироваться, на нее надо настраивать свою политику, это касается и федерального уровня, это, безусловно, касается каждого из регионов", - сказала Крючкова, выступая на сессии Мосфинфорума. Она также обозначила, какие вызовы стоят перед экономикой страны. "Первое, по-прежнему, с моей точки зрения, остается крайне важной задача обеспечения гибкости рынка труда. Потому что в долгосрочном плане дефицит трудовых ресурсов у нас в экономике никуда не денется. Поэтому гибкость трудовых отношений, возможности перетока рабочей силы как межотраслевого, так и межрегионального - по-прежнему остаются крайне значимыми, крайне важными", - указала она. В контексте рынка труда Крючкова также напомнила о вопросе повышения производительности труда. "В тех сферах, где велико значение государства, этот процесс сам собой не пойдет. И здесь, конечно, нужна сознательная экономическая политика, как повышать производительность труда в социальной сфере, в госкомпаниях и корпорациях, в той же сфере ЖКХ. Здесь, конечно, потребуется такая сознательная политика", - добавила она. "Второй момент - это, безусловно, вопрос инвестиций, инвестиционных ресурсов. Мы понимаем, что в ситуации замедления экономики у компаний все меньше и меньше собственных средств для инвестиций. По-прежнему, сохраняются крайне дорогие кредиты, и... сокращается пространство для государственных инвестиций. Здесь требования к приоритизации инвестиционных проектов и на федеральном уровне, и в каждом регионе, и в рамках государственных компаний - становятся крайне и крайне важны", - продолжила Крючкова, говоря о вызовах. "И третья история - это, конечно, технологическая повестка. Потому что развитие технологий, не просто развитие технологий, а их активное применение, становится тоже большим вызовом и первоочередной задачей. И опять же, есть сектора, где действуют рыночные силы, там, скорее, главное не мешать, а обеспечить доступ к этим технологиям, отечественным технологиям, сделать их известными и так далее. А есть сектора, где надо стимулировать этот процесс", - заключила замминистра.
https://ria.ru/20250918/stavka-2042596594.html
https://ria.ru/20250918/putin-2042747044.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565167239_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_3b6014e8da4ca77e98e5ee7823130eac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Власти РФ, как федеральные, так и региональные, должны быть готовыми отвечать на вызовы, которые стоят перед экономикой в условиях замедления роста: повышать гибкость рынка труда и производительность, проводить приоритизацию инвестиционных проектов и развивать технологии, считает замминистра экономического развития РФ Полина Крючкова.
"Да, в ближайшие пару лет бурного роста экономики, такого же бурного роста, как он был предыдущие два года, вряд ли можно ожидать, но это не катастрофа. Экономика все равно может расти, просто к этой ситуации нужно адаптироваться, на нее надо настраивать свою политику, это касается и федерального уровня, это, безусловно, касается каждого из регионов", - сказала Крючкова, выступая на сессии Мосфинфорума.
Она также обозначила, какие вызовы стоят перед экономикой страны. "Первое, по-прежнему, с моей точки зрения, остается крайне важной задача обеспечения гибкости рынка труда. Потому что в долгосрочном плане дефицит трудовых ресурсов у нас в экономике никуда не денется. Поэтому гибкость трудовых отношений, возможности перетока рабочей силы как межотраслевого, так и межрегионального - по-прежнему остаются крайне значимыми, крайне важными", - указала она.
В контексте рынка труда Крючкова также напомнила о вопросе повышения производительности труда. "В тех сферах, где велико значение государства, этот процесс сам собой не пойдет. И здесь, конечно, нужна сознательная экономическая политика, как повышать производительность труда в социальной сфере, в госкомпаниях и корпорациях, в той же сфере ЖКХ. Здесь, конечно, потребуется такая сознательная политика", - добавила она.
"Второй момент - это, безусловно, вопрос инвестиций, инвестиционных ресурсов. Мы понимаем, что в ситуации замедления экономики у компаний все меньше и меньше собственных средств для инвестиций. По-прежнему, сохраняются крайне дорогие кредиты, и... сокращается пространство для государственных инвестиций. Здесь требования к приоритизации инвестиционных проектов и на федеральном уровне, и в каждом регионе, и в рамках государственных компаний - становятся крайне и крайне важны", - продолжила Крючкова, говоря о вызовах.
"И третья история - это, конечно, технологическая повестка. Потому что развитие технологий, не просто развитие технологий, а их активное применение, становится тоже большим вызовом и первоочередной задачей. И опять же, есть сектора, где действуют рыночные силы, там, скорее, главное не мешать, а обеспечить доступ к этим технологиям, отечественным технологиям, сделать их известными и так далее. А есть сектора, где надо стимулировать этот процесс", - заключила замминистра.