Россияне чаще обращались за визами в Японию в начале осени - РИА Новости, 18.09.2025
13:45 18.09.2025
Россияне чаще обращались за визами в Японию в начале осени
япония
россия
москва
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россияне в 2025 году больше обращались за визами в Японию в начале осени, чтобы полюбоваться сезоном красных кленов, чем в 2024 году, заявили РИА Новости в посольстве Японии в России. Ранее в Telegram-каналах и соцсетях появилась информация, что у посольства Японии в Москве выстроились огромные очереди на подачу документов и получение виз, люди ожидают в течение нескольких часов. Рост числа желающих посетить Японию может быть связан с сезоном осеннего любования красными кленами, который длится три месяца с конца сентября. "Мы отмечаем увеличение числа заявлений с сентября по октябрь, как и в прошлом году, однако текущие показатели превышают показатели прошлого года", - рассказали в посольстве. Красный клен - особый сорт дерева, чьи листья осенью обретают алые оттенки. Наблюдение за красным кленом - национальная традиция Японии. Местные жители собираются семьями и большими компаниями и отправляются на прогулки в леса и парки. Специально для этого сезона в стране выпускают путеводители, куда заносят самые красивые места.
япония, россия, москва
Япония, Россия, Москва
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россияне в 2025 году больше обращались за визами в Японию в начале осени, чтобы полюбоваться сезоном красных кленов, чем в 2024 году, заявили РИА Новости в посольстве Японии в России.
Ранее в Telegram-каналах и соцсетях появилась информация, что у посольства Японии в Москве выстроились огромные очереди на подачу документов и получение виз, люди ожидают в течение нескольких часов. Рост числа желающих посетить Японию может быть связан с сезоном осеннего любования красными кленами, который длится три месяца с конца сентября.
"Мы отмечаем увеличение числа заявлений с сентября по октябрь, как и в прошлом году, однако текущие показатели превышают показатели прошлого года", - рассказали в посольстве.
Красный клен - особый сорт дерева, чьи листья осенью обретают алые оттенки. Наблюдение за красным кленом - национальная традиция Японии. Местные жители собираются семьями и большими компаниями и отправляются на прогулки в леса и парки. Специально для этого сезона в стране выпускают путеводители, куда заносят самые красивые места.
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Эксперт оценил возможное ужесточение выдачи шенгенских виз россиянам
16 сентября, 10:42
 
