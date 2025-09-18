Россияне чаще обращались за визами в Японию в начале осени

https://ria.ru/20250918/vizy-2042686958.html
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россияне в 2025 году больше обращались за визами в Японию в начале осени, чтобы полюбоваться сезоном красных кленов, чем в 2024 году, заявили РИА Новости в посольстве Японии в России. Ранее в Telegram-каналах и соцсетях появилась информация, что у посольства Японии в Москве выстроились огромные очереди на подачу документов и получение виз, люди ожидают в течение нескольких часов. Рост числа желающих посетить Японию может быть связан с сезоном осеннего любования красными кленами, который длится три месяца с конца сентября. "Мы отмечаем увеличение числа заявлений с сентября по октябрь, как и в прошлом году, однако текущие показатели превышают показатели прошлого года", - рассказали в посольстве. Красный клен - особый сорт дерева, чьи листья осенью обретают алые оттенки. Наблюдение за красным кленом - национальная традиция Японии. Местные жители собираются семьями и большими компаниями и отправляются на прогулки в леса и парки. Специально для этого сезона в стране выпускают путеводители, куда заносят самые красивые места.
