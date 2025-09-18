https://ria.ru/20250918/vino-2042701715.html
Доля российского вина в магазинах выросла до 13,6 процента
Доля российского вина в магазинах выросла до 13,6 процента - РИА Новости, 18.09.2025
Доля российского вина в магазинах выросла до 13,6 процента
Доля отечественного вина на полках российской розницы увеличилась с 11,3% в 2021 году до 13,6% в 2025 году, в то же время объем производства вина за четыре года РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T14:19:00+03:00
2025-09-18T14:19:00+03:00
2025-09-18T14:19:00+03:00
россия
общество
вино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991847257_0:146:3013:1841_1920x0_80_0_0_23b28177724d4feba21ee86c77e40841.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Доля отечественного вина на полках российской розницы увеличилась с 11,3% в 2021 году до 13,6% в 2025 году, в то же время объем производства вина за четыре года вырос на 12,4%, рассказал заместитель руководителя Росалкогольтабакконтроля Юрий Васильченко в ходе сессии "Алкогольный рынок - основные тренды 2025 года" в рамках Московского финансового форума. "Производство вина за истекшие четыре года увеличилось на 12,4%. Вин игристых - более чем на 36%. Вин ликерных - на 10%. Доля наименования российской продукции на полках сейчас увеличилась с 11,3% в 2021 году до 13,6% в 2025 текущем году", - рассказал Васильченко. Он также отметил, что в настоящее время потребитель отдает предпочтения вину объемом 0,75 литра и стоимостью до 600 рублей. "Вообще вот этот ценовой сегмент сейчас составляет 94% от общего объема розничной продажи по вину", - добавил Васильченко. В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется десять лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики.
https://ria.ru/20250918/siluanov-2042672264.html
https://ria.ru/20250916/vino-2042143466.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991847257_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_8ed0672998d09ae9533ecfdc1b7a3c56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, вино
Доля российского вина в магазинах выросла до 13,6 процента
Доля российского вина в магазинах РФ выросла до 13,6% в 2025 г
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Доля отечественного вина на полках российской розницы увеличилась с 11,3% в 2021 году до 13,6% в 2025 году, в то же время объем производства вина за четыре года вырос на 12,4%, рассказал заместитель руководителя Росалкогольтабакконтроля Юрий Васильченко в ходе сессии "Алкогольный рынок - основные тренды 2025 года" в рамках Московского финансового форума.
"Производство вина за истекшие четыре года увеличилось на 12,4%. Вин игристых - более чем на 36%. Вин ликерных - на 10%. Доля наименования российской продукции на полках сейчас увеличилась с 11,3% в 2021 году до 13,6% в 2025 текущем году", - рассказал Васильченко.
Он также отметил, что в настоящее время потребитель отдает предпочтения вину объемом 0,75 литра и стоимостью до 600 рублей. "Вообще вот этот ценовой сегмент сейчас составляет 94% от общего объема розничной продажи по вину", - добавил Васильченко.
В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется десять лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики.