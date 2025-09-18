https://ria.ru/20250918/vezdekhod-2042641371.html

Водолазы сняли на видео вездеход, упавший с людьми в озеро в Забайкалье

Водолазы сняли на видео вездеход, упавший с людьми в озеро в Забайкалье

ВЛАДИВОСТОК, 18 сен — РИА Новости. Водолазы сняли видео и фото вездехода, падение которого на одно озера Амудиса в Забайкальском крае привело к гибели пятерых человек. "При помощи тяжелой техники ведутся работы по извлечению затонувшего вездехода на берег. Видео поисково-спасательной службы", — сообщает департамент по гражданской обороне Забайкалья в соцсети "ВКонтакте". На кадрах — вездеход, который стоит на дне озера. Во вторник представитель экстренных служб рассказал агентству, что пять человек утонули в вездеходе в озере Амудиса Каларского муниципального округа в Забайкальском крае, четверым пассажирам удалось спастись. Он уточнил, что у гусеничного вездехода при спуске с горы отказали тормоза, и тот на большой скорости съехал в озеро Амудиса, вездеход принадлежит ООО "Икабья" филиала Гидрострой "ГеоТех". После гибели пяти человек в вездеходе, который затонул в Забайкалье, возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В среду утром вертолет со спасателями, водолазами, следователями СК и сотрудниками полиции вылетел к озеру Амудиса. К вечеру водолазы подняли тела трех погибших, их доставили в больницу для опознания. В четверг подняли тела еще двух утонувших.

