Водолазы сняли на видео вездеход, упавший с людьми в озеро в Забайкалье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042639727_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_30db9474b54d42b3fb9506c6eb30aea5.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 18 сен — РИА Новости. Водолазы сняли видео и фото вездехода, падение которого на одно озера Амудиса в Забайкальском крае привело к гибели пятерых человек. "При помощи тяжелой техники ведутся работы по извлечению затонувшего вездехода на берег. Видео поисково-спасательной службы", — сообщает департамент по гражданской обороне Забайкалья в соцсети "ВКонтакте". На кадрах — вездеход, который стоит на дне озера. Во вторник представитель экстренных служб рассказал агентству, что пять человек утонули в вездеходе в озере Амудиса Каларского муниципального округа в Забайкальском крае, четверым пассажирам удалось спастись. Он уточнил, что у гусеничного вездехода при спуске с горы отказали тормоза, и тот на большой скорости съехал в озеро Амудиса, вездеход принадлежит ООО "Икабья" филиала Гидрострой "ГеоТех". После гибели пяти человек в вездеходе, который затонул в Забайкалье, возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В среду утром вертолет со спасателями, водолазами, следователями СК и сотрудниками полиции вылетел к озеру Амудиса. К вечеру водолазы подняли тела трех погибших, их доставили в больницу для опознания. В четверг подняли тела еще двух утонувших.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042639727_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_af4dacfba4ba23d9f8102041d7031f4a.jpg
Кадры вездехода, падение которого на одно озера Амудиса привело к гибели пяти человек
Водолазы сняли видео вездехода, падение которого на одно озера Амудиса в Забайкальском крае привело к гибели пяти человек.
"При помощи тяжелой техники ведутся работы по извлечению затонувшего вездехода на берег", - сообщает департамент по гражданской обороне Забайкалья.
