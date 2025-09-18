https://ria.ru/20250918/uvolnenie-2042756073.html

На Украине работодатели столкнулись с увольнением молодых сотрудников

На Украине работодатели столкнулись с увольнением молодых сотрудников - РИА Новости, 18.09.2025

На Украине работодатели столкнулись с увольнением молодых сотрудников

Каждый третий работодатель на Украине сообщает об увольнении своих сотрудников в возрасте от 18 до 22 лет после открытия для них границ, свидетельствует... РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Каждый третий работодатель на Украине сообщает об увольнении своих сотрудников в возрасте от 18 до 22 лет после открытия для них границ, свидетельствует исследование, проведенное украинским сайтом Work.ua по поиску работы. Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают с Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили соцсети. "На протяжении последних недель Work.ua анализировал собственные данные, и теперь мы готовы поделиться ими: 37% работодателей столкнулись с увольнениями мужчин в возрасте от 18 до 22 лет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Work.ua. Согласно исследованию, 36% работодателей сказали, что не столкнулись с такой проблемой, потому как не имели таких работников, а еще 27% сообщили, что увольнения есть, но они не носят массовый характер. По данным исследования, чаще всего с проблемой увольнения сталкиваются крупные компании и те, что работают в области гостинично-ресторанного бизнеса. "Многие работодатели опасаются, что вместе с мужчинами 18-22 лет за границу могут поехать их матери, жены, сестры, которые до этого, возможно, не планировали этого… В условиях дефицита кадров работодатели начали охотнее нанимать несовершеннолетних", - уточнили на сайте Work.ua. Исследование проводилось в сентябре 2025 года, в нем принял участие 1 091 работодатель. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.

украина

2025

