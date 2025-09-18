https://ria.ru/20250918/urfo-2042730663.html

Совещание по вопросам усиления экспорта УрФО прошло в Екатеринбурге

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Окружное совещание по реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", которое собрало представителей из всех регионов Уральского федерального округа, прошло 18 сентября в Екатеринбурге, основной темой обсуждения стало выполнение стратегической задачи по наращиванию несырьевого и неэнергетического экспорта, в том числе через внедрение Регионального экспортного стандарта, сообщает Российский экспортный центр (Групаа ВЭБ.РФ)."В совещании приняли участие представители федеральных министерств, аппарата полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе, органов исполнительной власти субъектов УрФО, Российского экспортного центра, центров поддержки экспорта, а также предпринимательского сообщества округа", - говорится в сообщении.В ходе совещания были подведены промежуточные итоги реализации нацпроекта в регионах округа, рассмотрены новые инструменты создания условий для развития экспорта, а также обозначены приоритеты дальнейшей работы."Ключевая роль в достижении национальной цели по наращиванию несырьевого неэнергетического экспорта отведена региональному экспортному потенциалу. У нас, так или иначе, весь экспорт находится в регионах - устойчивая экономика вообще начинается с крепких позиций МСП, в первую очередь, в производственной сфере. По итогу 2024 года компании МСП сформировали более 34% всего несырьевого неэнергетического экспорта страны. Наш экспорт уже продолжает, на самом деле, давать ресурсы и возможности для развития производственной кооперации внутри страны. С использованием инструментов Группы РЭЦ в этом году уже реализованы внешние торговые сделки на 6 миллиардов долларов. Инструментами этой поддержки воспользовалось порядка 7 тысяч компаний. Отмечу, что регионы создают все более комфортные условия для экспортно ориентированных компаний – результаты мы видим на примере, в частности, Свердловской области. Регион у нас сегодня один из лидеров в поддержке экспорта. Здесь формируются одни из лучших региональных практик, новые подходы к развитию бизнеса, которые мы отмечаем и тоже внедряем в работу", - рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов."Свердловская область открыта к реализации всех начинаний Российского экспортного центра и всех ведомств, которые заняты развитием экспорта в России. У каждого региона Уральского федерального округа есть свои наработки и идеи, как реализовывать те или иные экспортные проекты. Для этого нам от РЭЦ нужна методическая помощь и поддержка. В нашем регионе работают талантливые бизнесмены, которых мы поддерживаем по мере возможности. Мы организовываем бизнес-миссии, консультации, участие в международных выставках и многое другое. Наша цель – активнее двигаться вперед и обеспечивать поддержку нашим предприятиям. Призываю всех к совместной и продуктивной работе, и выражаю уверенность, что результаты нашего сотрудничества приведут к появлению новых конкретных направлений для роста бизнеса Свердловской области и всего УрФО", - отметил и.о. заместителя губернатора Свердловской области Василий Козлов.Особое внимание было уделено внедрению Регионального экспортного стандарта — разработанного Российским экспортным центром набора из 15 взаимосвязанных инструментов, которые создают в каждом регионе необходимые условия для развития экспорта. Как рассказал директор по координации региональных программ РЭЦ Олег Радионов, Региональный экспортный стандарт активно реализуется во всех регионах УрФО. По итогам 2024 года обеспечено внедрение всех 15 инструментов РЭС 2.0 в Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе, а также 14 инструментов в Курганской области, Тюменской области, и 13 инструментов - в Челябинской области и Ямало-Ненецком автономном округе. В 2025 году предусмотрено внедрение 13 инструментов Стандарта во всех 6 субъектах УФО."Президент России Владимир Владимирович Путин уделяет отдельное внимание вопросу развития экспорта, подчеркивая важность его финансовой и информационной поддержки, а также создания транспортной инфраструктуры и площадок для производственной кооперации. Я хочу подчеркнуть важность работы по поддержке экспортеров именно на региональном уровне. И особенно это важно для малого и среднего бизнеса, который занимается или желает заниматься внешнеэкономической деятельностью. Нужно доводить до компаний перечень всех доступных мер поддержки, информировать обо всех требованиях и нормах. Ведь далеко не каждый предприниматель может позволить себе в штат специалиста по внешнеэкономической деятельности. За 2024 год более 3,5 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса в Уральском федеральном округе воспользовались различными мерами господдержки. Для сравнения, в 2023 году таких компаний было на тысячу меньше", - отметила помощник полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Наталья Доронина.О наиболее эффективных инструментах поддержки экспорта рассказал заместитель директора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Артур Галиуллин."Когда было принято решение создавать национальный проект "Международная кооперация и экспорт", было поручено создать обеспечение полного жизненного цикла российского экспортера – от мотивации и зарождения у бизнеса планов по экспорту до закрепления отечественной продукции на международных рынках. Такие мероприятия нацпроекта подтвердили свою эффективность, они сохранены и в текущем цикле до 2030 года. Это и льготное кредитование, инструменты Росэксимбанка, транспортировка продукции, а также новый отдельный федеральный проект создания зарубежной инфраструктуры, который нацелен на возведение за рубежом российских промышленных объектов и портовой инфраструктуры. Прежде всего, мы будем ориентироваться на инвестиционный интерес российского бизнеса, рассматривать каждый проект индивидуально и рассчитывать финансовые и все необходимые параметры того или иного вложения. Приглашаем представителей бизнеса УФО участвовать в этом мероприятии федпроекта. Еще один новый вид поддержки - раскатка новых международных транспортных маршрутов. В первую очередь это коридоры из России в страны с удаленным логистическим плечом - Латинской Америки и Африки. Цель такого механизма государственной поддержки - увеличить объемы перевозок российской промпродукции", - отметил Галиуллин."Экспорт продукции АПК является важной и неотъемлемой составляющей несырьевого не энергетического экспорта Российской Федерации. Благодаря совместным усилиям нам удалось войти в двадцатку лучших мировых экспортеров продукции АПК, и за последние пять лет мы вышли на семнадцатую строчку по объему стоимостного выражения, а по итогу 2024 года нам и вовсе удалось встать на третью позицию именно по поставкам в натуральном выражении. На сегодняшний день наша основная задача стоит не только сохранить достигнутые результаты, но и, конечно же, их преумножать. Безусловно, одна из основных наших задач - это обеспечить бесперебойные поставки продукции с высокой добавленной стоимостью, обеспечить поставки готовой продукции в b2c сегменте, а также это расширение географии поставок. Одним из таких инструментов является федеральный проект "Экспорт продукции АПК", который непосредственно входит в национальный проект "Международная кооперация и экспорт". У нас также есть многолетние наработки с Российским экспортным центром, в которых мы работаем очень плотно, в том числе и по поставке готовой продовольственной продукции под брендом "Сделано в России. Безусловно, именно совместное, конструктивное, плотное взаимодействие поможет нам достичь всех поставленных задач и дальше больше", - сказала заместитель начальника управления развития экспорта продукции АПК министерства сельского хозяйства РФ Юлия Колчева.С 2026 года в регионах УрФО начнется внедрение нового Регионального экспортного стандарта, в который будут включены новые инструменты - от цифровизации услуг до расширенных мер господдержки для бизнеса.Всего за период реализации РЭС, с 2021 по 2024, специальное обучение прошли 74 региональные команды, было разработано 78 экспортных стратегий и 76 программ, открыто более 250 точек присутствия регионов за рубежом, поддержку получили более 72 тысяч экспортеров.На окружном совещании также был презентован Цифровой стандарт РЭЦ, который направлен на предоставление региональных услуг и мер поддержки в области экспорта. Этот стандарт обеспечит переход к полностью электронному взаимодействию между государственными органами и бизнесом. Цифровой стандарт устанавливает ясные требования к автоматизированным процессам, что упростит доступ экспортеров к услугам, снизив бюрократические преграды и ускорив процедуры.Одним из элементов внедрения Цифрового стандарта стало развитие функциональности информационной системы "Одно окно" на платформе "Мой экспорт". Теперь региональные органы могут использовать ее ресурсы для оказания услуг в сфере внешнеторговой деятельности в электронном виде.В текущем году в проекте участвуют 14 регионов страны.С 2025 года начался новый этап реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" до 2030 года. Его задачи выходят за рамки простого увеличения объемов несырьевого неэнергетического экспорта на 2/3: речь идет о формировании долгосрочных торговых связей, создании устойчивых партнерств с иностранными государствами и развитии инфраструктуры, которая позволит российскому бизнесу чувствовать себя уверенно на зарубежных рынках.

