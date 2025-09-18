https://ria.ru/20250918/ukraina-2042843756.html

"Украинцы просыпаются". Журналист раскрыл правду о бунте против Зеленского

в мире

украина

владимир зеленский

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Жители Украины все активнее протестуют из-за политики киевского режима по мобилизации, написал журналист Рик Санчез на своей странице в социальной сети X."Украинцы просыпаются, улицы наполняются бунтующими против принудительной мобилизации", — заявил он.Журналист также добавил, что все меньше украинцев хотят жертвовать жизнями ради "войны Зеленского против всего русского".В сети регулярно появляются кадры насильственной мобилизации украинцев: сотрудники украинских военкоматов заталкивают мужчин в микроавтобусы, часто применяя физическую силу.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным либо явиться в военкомат, либо зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника" для обновления персональных данных. Согласно документу, повестка считается врученной даже если не была получена призывником лично: датой "вручения" признается день, когда в ней был поставлен штамп о невозможности личного вручения. Кроме того, закон требует, чтобы мужчины всегда имели при себе военный билет и предъявляли его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. При этом сроки демобилизации в документе не указываются.

украина

