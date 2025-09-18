"Доноромика". На Украине пожаловались на зависимость от помощи Запада
"Страна": Украина полностью зависима от поддержки внешних "доноров"
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Экс-глава Национального банка Кирилл Шевченко раскритиковал зависимость экономики Украины от иностранных "доноров", пишет украинское издание "Страна".
"Сформированная на Украине экономическая модель — это "доноромика", совершенно новый, полностью зависимый от внешней помощи тип экономики", — заявил Шевченко.
Экс-глава Нацбанка пожаловался на следующие черты украинской "доноромики": дефицит бюджета в стране составляет более 20 процентов ВВП и покрывается не внутренними ресурсами, а внешними кредитами; валютный курс и инфляция контролируются не рынком, а НБУ; международные резервы — это подарок от доноров, а не результат успешного экспорта; вместо отраслевых реформ власть делает ставку на фотоотчеты из Брюсселя.
Шевченко также указал, что если в обычной экономике главное — создавать добавленную стоимость, то в "доноромике" — сохранить доверие доноров и вовремя получить новую порцию финансовой помощи.
Во вторник Reuters со ссылкой на источники сообщало, что в США одобрили первый пакет военной помощи Киеву, профинансированный союзниками Вашингтона по НАТО. Однако официально эта информация подтверждена не была.
В августе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о новом механизме поддержки страны от НАТО и США с помощью инициативы PURL, которая предусматривает быстрые поставки вооружения через добровольные взносы стран альянса.
Наравне с этим Москва не раз заявляла, что поставки вооружения на Украину тормозят урегулирование конфликта и страны альянса "играют с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружениями для Киева Москва будет считать своей законной целью.