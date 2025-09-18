Рейтинг@Mail.ru
На Украину прибыла поставка вооружения за счет НАТО - РИА Новости, 18.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
16:55 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/ukraina-2042760794.html
На Украину прибыла поставка вооружения за счет НАТО
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Первое военное оборудование, предусмотренное соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) прибыло на Украину, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на представителя НАТО. "На Украину прибыло первое военное оборудование, предусмотренное соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL. В ближайшее время ожидается новые поставки. Еще больше пакетов помощи "уже в пути", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. По данным источника, в настоящее время в рамках программы PURL профинансировано четыре пакета. Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый пакет военной помощи Киеву, профинансированный союзниками США по НАТО. При этом Белый дом официально не подтверждал эту информацию. В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Первое военное оборудование, предусмотренное соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) прибыло на Украину, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на представителя НАТО.
"На Украину прибыло первое военное оборудование, предусмотренное соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL. В ближайшее время ожидается новые поставки. Еще больше пакетов помощи "уже в пути", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Шмыгаль рассказал о договоренности по поставкам вооружения Украине
10 сентября, 13:05
По данным источника, в настоящее время в рамках программы PURL профинансировано четыре пакета.
Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый пакет военной помощи Киеву, профинансированный союзниками США по НАТО. При этом Белый дом официально не подтверждал эту информацию.
В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Учения НАТО в Испании - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
"Последний гвоздь": в США рассказали о коллапсе НАТО
Вчера, 06:03
 
