https://ria.ru/20250918/ukraina-2042755214.html
Захарова: Украина могла бы создать многое на деньги, что уходят на конфликт
Захарова: Украина могла бы создать многое на деньги, что уходят на конфликт - РИА Новости, 18.09.2025
Захарова: Украина могла бы создать многое на деньги, что уходят на конфликт
Украина могла бы создать многое на те средства, которые киевский режим ежедневно расходует на конфликт, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T16:41:00+03:00
2025-09-18T16:41:00+03:00
2025-09-18T16:41:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
мария захарова
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768764665_54:401:2982:2048_1920x0_80_0_0_1c13dbf532b497aa59c187c937ed3cdf.jpg
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Украина могла бы создать многое на те средства, которые киевский режим ежедневно расходует на конфликт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Начгенштаба ВСУ Андрей Гнатов ранее заявил, что один день конфликта обходится Киеву в 172 миллиона долларов, на эти данные ссылается Захарова. "Один день – 172 миллиона долларов. Вы вообще представляете, сколько всего на эти деньги могла бы Украина создать, не поведись она на уговоры, на вот эти сладкоголосые речи британских и других англо-саксонских сирен? Но другое дело, кто бы дал им эти деньги, если бы надо было развивать Украину мирную", - сказала она в ходе брифинга. Как отметила Захарова, эти деньги даются Киеву для того, чтобы уничтожать Украину. При этом потребность киевского режима в финансировании достигла настоящей страсти и мании. В феврале 2024 года в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
https://ria.ru/20250918/lavrov-2042750558.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768764665_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_190b4b4a0f13764a62f8aec1ec4c9fd2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, киев, мария захарова, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
Захарова: Украина могла бы создать многое на деньги, что уходят на конфликт
Захарова: Украина могла бы создать многое на потраченные на конфликт деньги