Рейтинг@Mail.ru
Захарова: Украина могла бы создать многое на деньги, что уходят на конфликт - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/ukraina-2042755214.html
Захарова: Украина могла бы создать многое на деньги, что уходят на конфликт
Захарова: Украина могла бы создать многое на деньги, что уходят на конфликт - РИА Новости, 18.09.2025
Захарова: Украина могла бы создать многое на деньги, что уходят на конфликт
Украина могла бы создать многое на те средства, которые киевский режим ежедневно расходует на конфликт, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T16:41:00+03:00
2025-09-18T16:41:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
мария захарова
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768764665_54:401:2982:2048_1920x0_80_0_0_1c13dbf532b497aa59c187c937ed3cdf.jpg
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Украина могла бы создать многое на те средства, которые киевский режим ежедневно расходует на конфликт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Начгенштаба ВСУ Андрей Гнатов ранее заявил, что один день конфликта обходится Киеву в 172 миллиона долларов, на эти данные ссылается Захарова. "Один день – 172 миллиона долларов. Вы вообще представляете, сколько всего на эти деньги могла бы Украина создать, не поведись она на уговоры, на вот эти сладкоголосые речи британских и других англо-саксонских сирен? Но другое дело, кто бы дал им эти деньги, если бы надо было развивать Украину мирную", - сказала она в ходе брифинга. Как отметила Захарова, эти деньги даются Киеву для того, чтобы уничтожать Украину. При этом потребность киевского режима в финансировании достигла настоящей страсти и мании. В феврале 2024 года в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
https://ria.ru/20250918/lavrov-2042750558.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768764665_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_190b4b4a0f13764a62f8aec1ec4c9fd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, мария захарова, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
Захарова: Украина могла бы создать многое на деньги, что уходят на конфликт

Захарова: Украина могла бы создать многое на потраченные на конфликт деньги

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Украина могла бы создать многое на те средства, которые киевский режим ежедневно расходует на конфликт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Начгенштаба ВСУ Андрей Гнатов ранее заявил, что один день конфликта обходится Киеву в 172 миллиона долларов, на эти данные ссылается Захарова.
"Один день – 172 миллиона долларов. Вы вообще представляете, сколько всего на эти деньги могла бы Украина создать, не поведись она на уговоры, на вот эти сладкоголосые речи британских и других англо-саксонских сирен? Но другое дело, кто бы дал им эти деньги, если бы надо было развивать Украину мирную", - сказала она в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, эти деньги даются Киеву для того, чтобы уничтожать Украину. При этом потребность киевского режима в финансировании достигла настоящей страсти и мании.
В феврале 2024 года в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Европа хочет продолжать конфликт на Украине, заявил Лавров
Вчера, 16:29
 
В миреУкраинаРоссияКиевМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала