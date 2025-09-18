https://ria.ru/20250918/ukraina-2042755214.html

Захарова: Украина могла бы создать многое на деньги, что уходят на конфликт

Захарова: Украина могла бы создать многое на деньги, что уходят на конфликт - РИА Новости, 18.09.2025

Захарова: Украина могла бы создать многое на деньги, что уходят на конфликт

Украина могла бы создать многое на те средства, которые киевский режим ежедневно расходует на конфликт, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Украина могла бы создать многое на те средства, которые киевский режим ежедневно расходует на конфликт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Начгенштаба ВСУ Андрей Гнатов ранее заявил, что один день конфликта обходится Киеву в 172 миллиона долларов, на эти данные ссылается Захарова. "Один день – 172 миллиона долларов. Вы вообще представляете, сколько всего на эти деньги могла бы Украина создать, не поведись она на уговоры, на вот эти сладкоголосые речи британских и других англо-саксонских сирен? Но другое дело, кто бы дал им эти деньги, если бы надо было развивать Украину мирную", - сказала она в ходе брифинга. Как отметила Захарова, эти деньги даются Киеву для того, чтобы уничтожать Украину. При этом потребность киевского режима в финансировании достигла настоящей страсти и мании. В феврале 2024 года в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.

