https://ria.ru/20250918/ukraina-2042749713.html
Украина отвергла переданные США соображения, заявил Лавров
Украина отвергла переданные США соображения, заявил Лавров - РИА Новости, 18.09.2025
Украина отвергла переданные США соображения, заявил Лавров
Украина, по данным России, отвергла переданные соображения с пониманием первопричин конфликта, вынесенные Вашингтоном после встречи лидеров США и РФ на Аляске,... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T16:27:00+03:00
2025-09-18T16:27:00+03:00
2025-09-18T16:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
сергей лавров
стив уиткофф
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
ИРКУТСК, 18 сен – РИА Новости. Украина, по данным России, отвергла переданные соображения с пониманием первопричин конфликта, вынесенные Вашингтоном после встречи лидеров США и РФ на Аляске, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. "По нашим данным, она (Украина - ред.) это отвергла. Ей были переданы через (спецпосланника президента США - ред.) Стивена Уиткоффа те соображения, которые американцы вынесли после Аляски и которые отражали понимание первопричин и необходимости эти первопричины устранять. Они были отвергнуты", - сказал он в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
https://ria.ru/20250918/lavrov-2042725427.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, сергей лавров, стив уиткофф, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Стив Уиткофф, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Украина отвергла переданные США соображения, заявил Лавров
Лавров: Украина отвергла выносимые США после встречи на Аляске соображения