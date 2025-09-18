https://ria.ru/20250918/ukraina-2042749713.html

Украина отвергла переданные США соображения, заявил Лавров

Украина отвергла переданные США соображения, заявил Лавров

18.09.2025

Украина отвергла переданные США соображения, заявил Лавров

Украина, по данным России, отвергла переданные соображения с пониманием первопричин конфликта, вынесенные Вашингтоном после встречи лидеров США и РФ на Аляске,... РИА Новости, 18.09.2025

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

сергей лавров

стив уиткофф

встреча путина и трампа на аляске

ИРКУТСК, 18 сен – РИА Новости. Украина, по данным России, отвергла переданные соображения с пониманием первопричин конфликта, вынесенные Вашингтоном после встречи лидеров США и РФ на Аляске, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. "По нашим данным, она (Украина - ред.) это отвергла. Ей были переданы через (спецпосланника президента США - ред.) Стивена Уиткоффа те соображения, которые американцы вынесли после Аляски и которые отражали понимание первопричин и необходимости эти первопричины устранять. Они были отвергнуты", - сказал он в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".

россия

украина

сша

2025

Новости

россия, украина, сша, сергей лавров, стив уиткофф, встреча путина и трампа на аляске