Украина отвергла переданные США соображения, заявил Лавров - РИА Новости, 18.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:27 18.09.2025
Украина отвергла переданные США соображения, заявил Лавров
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
сергей лавров
стив уиткофф
встреча путина и трампа на аляске
ИРКУТСК, 18 сен – РИА Новости. Украина, по данным России, отвергла переданные соображения с пониманием первопричин конфликта, вынесенные Вашингтоном после встречи лидеров США и РФ на Аляске, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. "По нашим данным, она (Украина - ред.) это отвергла. Ей были переданы через (спецпосланника президента США - ред.) Стивена Уиткоффа те соображения, которые американцы вынесли после Аляски и которые отражали понимание первопричин и необходимости эти первопричины устранять. Они были отвергнуты", - сказал он в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
россия, украина, сша, сергей лавров, стив уиткофф, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Стив Уиткофф, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Украина отвергла переданные США соображения, заявил Лавров

Лавров: Украина отвергла выносимые США после встречи на Аляске соображения

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ИРКУТСК, 18 сен – РИА Новости. Украина, по данным России, отвергла переданные соображения с пониманием первопричин конфликта, вынесенные Вашингтоном после встречи лидеров США и РФ на Аляске, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"По нашим данным, она (Украина - ред.) это отвергла. Ей были переданы через (спецпосланника президента США - ред.) Стивена Уиткоффа те соображения, которые американцы вынесли после Аляски и которые отражали понимание первопричин и необходимости эти первопричины устранять. Они были отвергнуты", - сказал он в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАСергей ЛавровСтив УиткоффВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Заголовок открываемого материала