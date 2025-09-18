Рейтинг@Mail.ru
Украинский митрополит осудил мобилизацию духовенства УПЦ
14:28 18.09.2025
Украинский митрополит осудил мобилизацию духовенства УПЦ
Украинский митрополит осудил мобилизацию духовенства УПЦ - РИА Новости, 18.09.2025
Украинский митрополит осудил мобилизацию духовенства УПЦ
Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) осудил принудительную мобилизацию духовенства канонической Украинской православной церкви в ряды ВСУ как... РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) осудил принудительную мобилизацию духовенства канонической Украинской православной церкви в ряды ВСУ как нарушение и осквернение духовного сана, сообщает украинский Союз православных журналистов (СПЖ). "Священник остается священником, что бы об этом ни думали власть предержащие миряне... Отправлять на фронт священника, которому церковными правилами запрещено проливать кровь, безусловное кощунство, целенаправленное осквернение священного сана", - приводит слова митрополита антония СПЖ в своем Telegram-канале. Митрополит также резко раскритиковал украинские власти за систематические преследования УПЦ. Он подчеркнул, что храмы УПЦ под надуманными предлогами отбирают, на архиереев клевещут, "сажают за решетку, избивают", верующих с угрозами и побоями выгоняют из святынь. Митрополит подчеркнул ,что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВРЦиРО) неправдиво заявляет "о высоких стандартах религиозной свободы" на Украине. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений УПЦ - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях - в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов Украинской православной церкви были силой захвачены раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
Украинский митрополит осудил мобилизацию духовенства УПЦ

Управделами УПЦ осудил мобилизацию священников как осквернение сана

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) осудил принудительную мобилизацию духовенства канонической Украинской православной церкви в ряды ВСУ как нарушение и осквернение духовного сана, сообщает украинский Союз православных журналистов (СПЖ).
"Священник остается священником, что бы об этом ни думали власть предержащие миряне... Отправлять на фронт священника, которому церковными правилами запрещено проливать кровь, безусловное кощунство, целенаправленное осквернение священного сана", - приводит слова митрополита антония СПЖ в своем Telegram-канале.
Митрополит также резко раскритиковал украинские власти за систематические преследования УПЦ. Он подчеркнул, что храмы УПЦ под надуманными предлогами отбирают, на архиереев клевещут, "сажают за решетку, избивают", верующих с угрозами и побоями выгоняют из святынь. Митрополит подчеркнул ,что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВРЦиРО) неправдиво заявляет "о высоких стандартах религиозной свободы" на Украине.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений УПЦ - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях - в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов Украинской православной церкви были силой захвачены раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
