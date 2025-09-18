https://ria.ru/20250918/ukraina-2042634880.html

На Украине заявили о поражении ж/д инфраструктуры под Полтавой

На Украине заявили о поражении ж/д инфраструктуры под Полтавой - РИА Новости, 18.09.2025

На Украине заявили о поражении ж/д инфраструктуры под Полтавой

Власти Украины утверждают, что железнодорожная инфраструктура поражена в ночь на четверг в Полтавской области. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T09:21:00+03:00

2025-09-18T09:21:00+03:00

2025-09-18T09:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

полтавская область

полтава

украинская железная дорога

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Власти Украины утверждают, что железнодорожная инфраструктура поражена в ночь на четверг в Полтавской области. Глава областной военной администрации Владимир Когут в своем Telegram-канале не уточнил, о каких объектах идет речь. "Ночью (армия РФ - ред.) атаковала железнодорожную инфраструктуру в Миргородском районе. В результате возникли пожары", - сообщил он. По данным, компании "Украинские железные дороги" в результате ночного обстрела Полтавской области и временного отключения электроэнергии на нескольких участках в регионе были задействованы резервные тепловозы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250910/udar-2040972797.html

украина

полтавская область

полтава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, полтавская область, полтава, украинская железная дорога, в мире