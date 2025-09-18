https://ria.ru/20250918/ukraina-2042634880.html
На Украине заявили о поражении ж/д инфраструктуры под Полтавой
На Украине заявили о поражении ж/д инфраструктуры под Полтавой - РИА Новости, 18.09.2025
На Украине заявили о поражении ж/д инфраструктуры под Полтавой
Власти Украины утверждают, что железнодорожная инфраструктура поражена в ночь на четверг в Полтавской области. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T09:21:00+03:00
2025-09-18T09:21:00+03:00
2025-09-18T09:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
полтавская область
полтава
украинская железная дорога
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Власти Украины утверждают, что железнодорожная инфраструктура поражена в ночь на четверг в Полтавской области. Глава областной военной администрации Владимир Когут в своем Telegram-канале не уточнил, о каких объектах идет речь. "Ночью (армия РФ - ред.) атаковала железнодорожную инфраструктуру в Миргородском районе. В результате возникли пожары", - сообщил он. По данным, компании "Украинские железные дороги" в результате ночного обстрела Полтавской области и временного отключения электроэнергии на нескольких участках в регионе были задействованы резервные тепловозы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250910/udar-2040972797.html
украина
полтавская область
полтава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, полтавская область, полтава, украинская железная дорога, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Полтавская область, Полтава, Украинская железная дорога, В мире
На Украине заявили о поражении ж/д инфраструктуры под Полтавой
Железнодорожная инфраструктура поражена в Полтавской области