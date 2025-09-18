https://ria.ru/20250918/ukraina-2042618517.html

Власти Киева не разрешили ремонт резиденции посольства США

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Власти Киева не дали разрешение на ремонт крыши и фасада резиденции посольства США на улице Покровской, следует из публикации на американском портале федеральных закупок SAM.gov, с которой ознакомилось РИА Новости. "Данный запрос отменен. Правительство США не смогло получить одобрение от местных властей, владельца здания", - говорится в уведомлении. Ранее в июне дипмиссия объявила тендер на проведение ремонтных работ в здании по адресу Покровская, 5 в Киеве. В документах уточнялось, что подрядчику предстояло выполнить ремонт крыши и фасада в течение 49 дней, стоимость работ оценивалась от 25 до 100 тысяч долларов. Для участия в тендере компании должны были иметь офис на территории Украины, владеть английским языком, а также обладать всеми необходимыми лицензиями, разрешениями и опытом работы.

