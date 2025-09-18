Рейтинг@Mail.ru
Власти Киева не разрешили ремонт резиденции посольства США - РИА Новости, 18.09.2025
06:00 18.09.2025
Власти Киева не разрешили ремонт резиденции посольства США
Власти Киева не разрешили ремонт резиденции посольства США - РИА Новости, 18.09.2025
Власти Киева не разрешили ремонт резиденции посольства США
Власти Киева не дали разрешение на ремонт крыши и фасада резиденции посольства США на улице Покровской, следует из публикации на американском портале... РИА Новости, 18.09.2025
в мире
сша
киев
украина
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Власти Киева не дали разрешение на ремонт крыши и фасада резиденции посольства США на улице Покровской, следует из публикации на американском портале федеральных закупок SAM.gov, с которой ознакомилось РИА Новости. "Данный запрос отменен. Правительство США не смогло получить одобрение от местных властей, владельца здания", - говорится в уведомлении. Ранее в июне дипмиссия объявила тендер на проведение ремонтных работ в здании по адресу Покровская, 5 в Киеве. В документах уточнялось, что подрядчику предстояло выполнить ремонт крыши и фасада в течение 49 дней, стоимость работ оценивалась от 25 до 100 тысяч долларов. Для участия в тендере компании должны были иметь офис на территории Украины, владеть английским языком, а также обладать всеми необходимыми лицензиями, разрешениями и опытом работы.
в мире, сша, киев, украина
В мире, США, Киев, Украина
Власти Киева не разрешили ремонт резиденции посольства США

Власти Киева не разрешили Госдепу отремонтировать крышу в посольстве США

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Власти Киева не дали разрешение на ремонт крыши и фасада резиденции посольства США на улице Покровской, следует из публикации на американском портале федеральных закупок SAM.gov, с которой ознакомилось РИА Новости.
"Данный запрос отменен. Правительство США не смогло получить одобрение от местных властей, владельца здания", - говорится в уведомлении.
Ранее в июне дипмиссия объявила тендер на проведение ремонтных работ в здании по адресу Покровская, 5 в Киеве. В документах уточнялось, что подрядчику предстояло выполнить ремонт крыши и фасада в течение 49 дней, стоимость работ оценивалась от 25 до 100 тысяч долларов.
Для участия в тендере компании должны были иметь офис на территории Украины, владеть английским языком, а также обладать всеми необходимыми лицензиями, разрешениями и опытом работы.
В миреСШАКиевУкраина
 
 
