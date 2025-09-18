Рейтинг@Mail.ru
Швеция поставляла ВСУ сухпайки с чили и малиновой кашей - РИА Новости, 18.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
04:09 18.09.2025
Швеция поставляла ВСУ сухпайки с чили и малиновой кашей
Упаковка от шведских сухпайков с чили кон карне и малиновой кашей была найдена на оставленной позиции ВСУ в храме села Казачья Локня в Курской области, передаёт РИА Новости, 18.09.2025
КУРСК, 18 сен — РИА Новости. Упаковка от шведских сухпайков с чили кон карне и малиновой кашей была найдена на оставленной позиции ВСУ в храме села Казачья Локня в Курской области, передаёт корреспондент РИА Новости. Храм Дмитрия Солунского в Казачьей Локне в период оккупации использовался ВСУ для сборки, обслуживания и запуска дронов, в том числе украинских БПЛА "Мольфар". У осквернённого алтаря была обнаружена упаковка от сухпайка, произведённого в шведском городе Варберг 5 июля 2024 года. В меню указаны такие блюда как малиновая каша, чили кон карне, паста с перечным стейком и лапша с мясным вкусом. Там же была обнаружена упаковка от украинского сухпайка, который по энергетической ценности уступает иностранному аналогу: 4232,7 и 4600 кКал соответственно. В рацион ВСУ входят три вида мясных консервов, галеты, чай, кофе, сахар и мёд.
КУРСК, 18 сен — РИА Новости. Упаковка от шведских сухпайков с чили кон карне и малиновой кашей была найдена на оставленной позиции ВСУ в храме села Казачья Локня в Курской области, передаёт корреспондент РИА Новости.
Храм Дмитрия Солунского в Казачьей Локне в период оккупации использовался ВСУ для сборки, обслуживания и запуска дронов, в том числе украинских БПЛА "Мольфар".
У осквернённого алтаря была обнаружена упаковка от сухпайка, произведённого в шведском городе Варберг 5 июля 2024 года. В меню указаны такие блюда как малиновая каша, чили кон карне, паста с перечным стейком и лапша с мясным вкусом.
Там же была обнаружена упаковка от украинского сухпайка, который по энергетической ценности уступает иностранному аналогу: 4232,7 и 4600 кКал соответственно. В рацион ВСУ входят три вида мясных консервов, галеты, чай, кофе, сахар и мёд.
