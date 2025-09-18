https://ria.ru/20250918/ukraina-2042611282.html
Швеция поставляла ВСУ сухпайки с чили и малиновой кашей
Швеция поставляла ВСУ сухпайки с чили и малиновой кашей - РИА Новости, 18.09.2025
Швеция поставляла ВСУ сухпайки с чили и малиновой кашей
Упаковка от шведских сухпайков с чили кон карне и малиновой кашей была найдена на оставленной позиции ВСУ в храме села Казачья Локня в Курской области, передаёт РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T04:09:00+03:00
2025-09-18T04:09:00+03:00
2025-09-18T04:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
швеция
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032540212_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06e088bfff09a9fb18002900623e8dc8.jpg
КУРСК, 18 сен — РИА Новости. Упаковка от шведских сухпайков с чили кон карне и малиновой кашей была найдена на оставленной позиции ВСУ в храме села Казачья Локня в Курской области, передаёт корреспондент РИА Новости. Храм Дмитрия Солунского в Казачьей Локне в период оккупации использовался ВСУ для сборки, обслуживания и запуска дронов, в том числе украинских БПЛА "Мольфар". У осквернённого алтаря была обнаружена упаковка от сухпайка, произведённого в шведском городе Варберг 5 июля 2024 года. В меню указаны такие блюда как малиновая каша, чили кон карне, паста с перечным стейком и лапша с мясным вкусом. Там же была обнаружена упаковка от украинского сухпайка, который по энергетической ценности уступает иностранному аналогу: 4232,7 и 4600 кКал соответственно. В рацион ВСУ входят три вида мясных консервов, галеты, чай, кофе, сахар и мёд.
https://ria.ru/20250917/drony-2042526012.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032540212_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_17b6ee7fa957fc83cd2b49f82aec7f42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, швеция, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Швеция, В мире
Швеция поставляла ВСУ сухпайки с чили и малиновой кашей
У храма в Курской области нашли упаковку от шведских сухпайков с чили
КУРСК, 18 сен — РИА Новости. Упаковка от шведских сухпайков с чили кон карне и малиновой кашей была найдена на оставленной позиции ВСУ в храме села Казачья Локня в Курской области, передаёт корреспондент РИА Новости.
Храм Дмитрия Солунского в Казачьей Локне в период оккупации использовался ВСУ
для сборки, обслуживания и запуска дронов, в том числе украинских БПЛА "Мольфар".
У осквернённого алтаря была обнаружена упаковка от сухпайка, произведённого в шведском городе Варберг 5 июля 2024 года. В меню указаны такие блюда как малиновая каша, чили кон карне, паста с перечным стейком и лапша с мясным вкусом.
Там же была обнаружена упаковка от украинского сухпайка, который по энергетической ценности уступает иностранному аналогу: 4232,7 и 4600 кКал соответственно. В рацион ВСУ входят три вида мясных консервов, галеты, чай, кофе, сахар и мёд.