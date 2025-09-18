https://ria.ru/20250918/ukraina-2042605959.html
В Финляндии набросились на Зеленского за решение по конфликту с Россией
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Владимиру Зеленскому следовало бы пойти по примеру Финляндии, капитулировавшей в войне с СССР, но он продолжает служить военной элите, заявил геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в соцсети X.“Мы были перед лицом уничтожения страны, которое удалось предотвратить, пойдя на капитуляцию. Именно на это должна пойти Украина, которая, тем не менее, этого не делает, поскольку Зеленский — безжалостная марионетка военной элиты.”, — отметил он.В Москве не раз подчеркивали, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно.Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле в 2022 году.Также Зеленский отверг приглашение президента Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
