В Финляндии набросились на Зеленского за решение по конфликту с Россией
Специальная военная операция на Украине
 
02:43 18.09.2025 (обновлено: 03:57 18.09.2025)
В Финляндии набросились на Зеленского за решение по конфликту с Россией
специальная военная операция на украине
в мире
украина
финляндия
ссср
владимир зеленский
туомас малинен
дональд трамп
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Владимиру Зеленскому следовало бы пойти по примеру Финляндии, капитулировавшей в войне с СССР, но он продолжает служить военной элите, заявил геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в соцсети X."Мы были перед лицом уничтожения страны, которое удалось предотвратить, пойдя на капитуляцию. Именно на это должна пойти Украина, которая, тем не менее, этого не делает, поскольку Зеленский — безжалостная марионетка военной элиты.", — отметил он.В Москве не раз подчеркивали, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно.Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле в 2022 году.Также Зеленский отверг приглашение президента Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
в мире, украина, финляндия, ссср, владимир зеленский, туомас малинен, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине
В Финляндии набросились на Зеленского за решение по конфликту с Россией

Профессор Туомас Малинен: Зеленский мешает наступлению мира на Украине

Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ
Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Фото : 95-й бригада ВСУ
Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Владимиру Зеленскому следовало бы пойти по примеру Финляндии, капитулировавшей в войне с СССР, но он продолжает служить военной элите, заявил геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в соцсети X.
“Мы были перед лицом уничтожения страны, которое удалось предотвратить, пойдя на капитуляцию. Именно на это должна пойти Украина, которая, тем не менее, этого не делает, поскольку Зеленский — безжалостная марионетка военной элиты.”, — отметил он.
В Москве не раз подчеркивали, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
Также Зеленский отверг приглашение президента Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Специальная военная операция на Украине
 
 
