На Западе раскрыли, что украинцы стали думать о конфликте с Россией теперь
На Западе раскрыли, что украинцы стали думать о конфликте с Россией теперь - РИА Новости, 18.09.2025
На Западе раскрыли, что украинцы стали думать о конфликте с Россией теперь
На Украине начали осознавать, что НАТО использует их в собственных целях, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в соцсети X. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T01:33:00+03:00
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. На Украине начали осознавать, что НАТО использует их в собственных целях, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в соцсети X.“Я вижу, что все больше и больше украинцев понимают, несмотря на военную пропаганду, что НАТО использует их. В то время как подавляющее большинство на Украине выступает за немедленное продолжение мирных переговоров, европейцы отказываются даже начать диалог с Россией и вместо этого поддерживают насильственную мобилизацию Зеленского для заполнения окопов”, — отметил он.Профессор пояснил, что к примерам этого обмана следует отнести использование альянсом нарратива о поддержке Украины, которое служило лишь одной цели — продолжению конфликта.Как показал августовский опрос компании Gallup, лишь 24 процента украинцев настроены на продолжение боевых действий, а 69 процентов выступают за их скорейшее прекращение путем переговоров.
