Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, что украинцы стали думать о конфликте с Россией теперь - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:33 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/ukraina-2042601496.html
На Западе раскрыли, что украинцы стали думать о конфликте с Россией теперь
На Западе раскрыли, что украинцы стали думать о конфликте с Россией теперь - РИА Новости, 18.09.2025
На Западе раскрыли, что украинцы стали думать о конфликте с Россией теперь
На Украине начали осознавать, что НАТО использует их в собственных целях, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в соцсети X. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T01:33:00+03:00
2025-09-18T01:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
гленн дизен
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014435232_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_70b8ca8fea69c676da43c67c05d32d54.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. На Украине начали осознавать, что НАТО использует их в собственных целях, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в соцсети X.“Я вижу, что все больше и больше украинцев понимают, несмотря на военную пропаганду, что НАТО использует их. В то время как подавляющее большинство на Украине выступает за немедленное продолжение мирных переговоров, европейцы отказываются даже начать диалог с Россией и вместо этого поддерживают насильственную мобилизацию Зеленского для заполнения окопов”, — отметил он.Профессор пояснил, что к примерам этого обмана следует отнести использование альянсом нарратива о поддержке Украины, которое служило лишь одной цели — продолжению конфликта.Как показал августовский опрос компании Gallup, лишь 24 процента украинцев настроены на продолжение боевых действий, а 69 процентов выступают за их скорейшее прекращение путем переговоров.
https://ria.ru/20250831/ukraina-2038545344.html
https://ria.ru/20250829/ukraina-2038218942.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014435232_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_36488da7c29dc530d586650d482995a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, гленн дизен, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Гленн Дизен, НАТО
На Западе раскрыли, что украинцы стали думать о конфликте с Россией теперь

Профессор Гленн Дизен: на Украине осознали, что НАТО использует их

© AP Photo / Bram JanssenПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / Bram Janssen
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. На Украине начали осознавать, что НАТО использует их в собственных целях, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в соцсети X.
“Я вижу, что все больше и больше украинцев понимают, несмотря на военную пропаганду, что НАТО использует их. В то время как подавляющее большинство на Украине выступает за немедленное продолжение мирных переговоров, европейцы отказываются даже начать диалог с Россией и вместо этого поддерживают насильственную мобилизацию Зеленского для заполнения окопов”, — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Забирайте Украину: "глубинное государство" США встало на сторону России
31 августа, 08:00
Профессор пояснил, что к примерам этого обмана следует отнести использование альянсом нарратива о поддержке Украины, которое служило лишь одной цели — продолжению конфликта.
Как показал августовский опрос компании Gallup, лишь 24 процента украинцев настроены на продолжение боевых действий, а 69 процентов выступают за их скорейшее прекращение путем переговоров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Украина обезглавлена: Зеленского и Залужного теперь закопают вместе
29 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГленн ДизенНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала