https://ria.ru/20250918/ukraina-2042601496.html

На Западе раскрыли, что украинцы стали думать о конфликте с Россией теперь

На Западе раскрыли, что украинцы стали думать о конфликте с Россией теперь - РИА Новости, 18.09.2025

На Западе раскрыли, что украинцы стали думать о конфликте с Россией теперь

На Украине начали осознавать, что НАТО использует их в собственных целях, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в соцсети X. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T01:33:00+03:00

2025-09-18T01:33:00+03:00

2025-09-18T01:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

гленн дизен

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014435232_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_70b8ca8fea69c676da43c67c05d32d54.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. На Украине начали осознавать, что НАТО использует их в собственных целях, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в соцсети X.“Я вижу, что все больше и больше украинцев понимают, несмотря на военную пропаганду, что НАТО использует их. В то время как подавляющее большинство на Украине выступает за немедленное продолжение мирных переговоров, европейцы отказываются даже начать диалог с Россией и вместо этого поддерживают насильственную мобилизацию Зеленского для заполнения окопов”, — отметил он.Профессор пояснил, что к примерам этого обмана следует отнести использование альянсом нарратива о поддержке Украины, которое служило лишь одной цели — продолжению конфликта.Как показал августовский опрос компании Gallup, лишь 24 процента украинцев настроены на продолжение боевых действий, а 69 процентов выступают за их скорейшее прекращение путем переговоров.

https://ria.ru/20250831/ukraina-2038545344.html

https://ria.ru/20250829/ukraina-2038218942.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, гленн дизен, нато