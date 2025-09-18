Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поблагодарил делегацию Нигерии за участие в "Западе-2025"
17:44 18.09.2025
Белоусов поблагодарил делегацию Нигерии за участие в "Западе-2025"
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поблагодарил членов делегации министерства обороны Нигерии за участие в учении "Запад-2025" в качестве наблюдателей, сообщило в четверг Минобороны России. Белоусов провел переговоры с начальником главного штаба вооруженных сил Нигерии, генералом Кристофером Гвабином Мусой. "В ходе встречи глава российского военного ведомства поздравил членов делегации министерства обороны Нигерии с приближением 65-й годовщины провозглашения независимости Федеративной Республики Нигерия, а также поблагодарил за участие в совместном стратегическом учении "Запад-2025" в качестве наблюдателей", - говорится в сообщении МО РФ. Совместное стратегическое учение РФ и Белоруссии "Запад-2025" прошло с 12 по 16 сентября. Его целью была проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учение были приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран-участниц ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.
нигерия, россия, белоруссия, андрей белоусов, одкб, шос
Нигерия, Россия, Белоруссия, Андрей Белоусов, ОДКБ, ШОС
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСовместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области
Совместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поблагодарил членов делегации министерства обороны Нигерии за участие в учении "Запад-2025" в качестве наблюдателей, сообщило в четверг Минобороны России.
Белоусов провел переговоры с начальником главного штаба вооруженных сил Нигерии, генералом Кристофером Гвабином Мусой.
"В ходе встречи глава российского военного ведомства поздравил членов делегации министерства обороны Нигерии с приближением 65-й годовщины провозглашения независимости Федеративной Республики Нигерия, а также поблагодарил за участие в совместном стратегическом учении "Запад-2025" в качестве наблюдателей", - говорится в сообщении МО РФ.
Совместное стратегическое учение РФ и Белоруссии "Запад-2025" прошло с 12 по 16 сентября. Его целью была проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учение были приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран-участниц ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.
Совместное стратегическое учение России и Белоруссии Запад-2025 в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Россия надеется, что наблюдатели поняли, что "Запад-2025" не несет угрозы
НигерияРоссияБелоруссияАндрей БелоусовОДКБШОС
 
 
