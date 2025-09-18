https://ria.ru/20250918/ucheniya-2042792157.html
Белоусов поблагодарил делегацию Нигерии за участие в "Западе-2025"
Белоусов поблагодарил делегацию Нигерии за участие в "Западе-2025" - РИА Новости, 18.09.2025
Белоусов поблагодарил делегацию Нигерии за участие в "Западе-2025"
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поблагодарил членов делегации министерства обороны Нигерии за участие в учении "Запад-2025" в качестве наблюдателей, сообщило РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T17:44:00+03:00
2025-09-18T17:44:00+03:00
2025-09-18T17:44:00+03:00
нигерия
россия
белоруссия
андрей белоусов
одкб
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042328302_0:263:3074:1992_1920x0_80_0_0_ffe594f4adedf0e128b0bb1858d626be.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поблагодарил членов делегации министерства обороны Нигерии за участие в учении "Запад-2025" в качестве наблюдателей, сообщило в четверг Минобороны России. Белоусов провел переговоры с начальником главного штаба вооруженных сил Нигерии, генералом Кристофером Гвабином Мусой. "В ходе встречи глава российского военного ведомства поздравил членов делегации министерства обороны Нигерии с приближением 65-й годовщины провозглашения независимости Федеративной Республики Нигерия, а также поблагодарил за участие в совместном стратегическом учении "Запад-2025" в качестве наблюдателей", - говорится в сообщении МО РФ. Совместное стратегическое учение РФ и Белоруссии "Запад-2025" прошло с 12 по 16 сентября. Его целью была проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учение были приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран-участниц ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.
https://ria.ru/20250918/rossiya-2042753451.html
нигерия
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042328302_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_cdece267822a3661fa00dabb396fdeb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нигерия, россия, белоруссия, андрей белоусов, одкб, шос
Нигерия, Россия, Белоруссия, Андрей Белоусов, ОДКБ, ШОС
Белоусов поблагодарил делегацию Нигерии за участие в "Западе-2025"
Белоусов поблагодарил Нигерию за участие в Западе-2025 в качестве наблюдателя