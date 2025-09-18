https://ria.ru/20250918/ucheniya-2042792157.html

Белоусов поблагодарил делегацию Нигерии за участие в "Западе-2025"

Белоусов поблагодарил делегацию Нигерии за участие в "Западе-2025"

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поблагодарил членов делегации министерства обороны Нигерии за участие в учении "Запад-2025" в качестве наблюдателей, сообщило в четверг Минобороны России. Белоусов провел переговоры с начальником главного штаба вооруженных сил Нигерии, генералом Кристофером Гвабином Мусой. "В ходе встречи глава российского военного ведомства поздравил членов делегации министерства обороны Нигерии с приближением 65-й годовщины провозглашения независимости Федеративной Республики Нигерия, а также поблагодарил за участие в совместном стратегическом учении "Запад-2025" в качестве наблюдателей", - говорится в сообщении МО РФ. Совместное стратегическое учение РФ и Белоруссии "Запад-2025" прошло с 12 по 16 сентября. Его целью была проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учение были приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран-участниц ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.

