02:06 18.09.2025 (обновлено: 02:07 18.09.2025)
Украинскому бизнесмену предъявили обвинение в пособничестве в убийстве Кивы
Украинскому бизнесмену предъявили обвинение в пособничестве в убийстве Кивы
происшествия
украина
московская область (подмосковье)
илья кива
владимир зеленский
верховная рада украины
служба безопасности украины
рбк (медиагруппа)
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Украинскому бизнесмену Араику Амирханяну, объявленному в этой стране в розыск за мошенничество, предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования. "Ему предъявлено обвинение в пособничестве по статьям 105 и 222 УК (убийство и незаконный оборот оружия – ред.) в рамках дела о передаче сведений о Киве в СБУ", - рассказал собеседник агентства. Ранее источник сообщил агентству, что суд в Подмосковье арестовал Амирханяна по делу об убийстве. Суд в Подмосковье в начале лета приговорил Амирханяна к 6 годам общего режима со штрафом по делу о даче взятки. Как установил суд, он дважды перевел денежные средства судебному приставу-исполнителю за снятие ареста со счетов фирмы в обход закона. Апелляционная инстанция в конце августа признала приговор законным. Тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области, было возбуждено дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером в парке одного из коттеджных поселков в Супоневе неизвестный выстрелил в Киву, тот скончался на месте. Позднее представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ". Амирханян – украинский и армянский бизнесмен, связанные с ним компании выполняли подрядные работы по строительству украинских дорог за бюджетные средства. Как указано на сайте МВД Украины, в 2020 году он был объявлен в розыск в этой стране по уголовной статье о мошенничестве в особо крупном размере. В 2021 году источник издания "РБК-Украина" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский лишил Амирханяна гражданства в связи с наличием у него также армянского гражданства.
происшествия, украина, московская область (подмосковье), илья кива, владимир зеленский, верховная рада украины, служба безопасности украины, рбк (медиагруппа), убийство экс-депутата рады кивы
Происшествия, Украина, Московская область (Подмосковье), Илья Кива, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины, РБК (медиагруппа), Убийство экс-депутата Рады Кивы
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Украинскому бизнесмену Араику Амирханяну, объявленному в этой стране в розыск за мошенничество, предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования.
"Ему предъявлено обвинение в пособничестве по статьям 105 и 222 УК (убийство и незаконный оборот оружия – ред.) в рамках дела о передаче сведений о Киве в СБУ", - рассказал собеседник агентства.
Ранее источник сообщил агентству, что суд в Подмосковье арестовал Амирханяна по делу об убийстве.
Суд в Подмосковье в начале лета приговорил Амирханяна к 6 годам общего режима со штрафом по делу о даче взятки. Как установил суд, он дважды перевел денежные средства судебному приставу-исполнителю за снятие ареста со счетов фирмы в обход закона. Апелляционная инстанция в конце августа признала приговор законным.
Тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области, было возбуждено дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером в парке одного из коттеджных поселков в Супоневе неизвестный выстрелил в Киву, тот скончался на месте. Позднее представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".
Амирханян – украинский и армянский бизнесмен, связанные с ним компании выполняли подрядные работы по строительству украинских дорог за бюджетные средства. Как указано на сайте МВД Украины, в 2020 году он был объявлен в розыск в этой стране по уголовной статье о мошенничестве в особо крупном размере. В 2021 году источник издания "РБК-Украина" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский лишил Амирханяна гражданства в связи с наличием у него также армянского гражданства.
ПроисшествияУкраинаМосковская область (Подмосковье)Илья КиваВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныРБК (медиагруппа)Убийство экс-депутата Рады Кивы
 
 
