Украинскому бизнесмену предъявили обвинение в пособничестве в убийстве Кивы

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Украинскому бизнесмену Араику Амирханяну, объявленному в этой стране в розыск за мошенничество, предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования. "Ему предъявлено обвинение в пособничестве по статьям 105 и 222 УК (убийство и незаконный оборот оружия – ред.) в рамках дела о передаче сведений о Киве в СБУ", - рассказал собеседник агентства. Ранее источник сообщил агентству, что суд в Подмосковье арестовал Амирханяна по делу об убийстве. Суд в Подмосковье в начале лета приговорил Амирханяна к 6 годам общего режима со штрафом по делу о даче взятки. Как установил суд, он дважды перевел денежные средства судебному приставу-исполнителю за снятие ареста со счетов фирмы в обход закона. Апелляционная инстанция в конце августа признала приговор законным. Тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области, было возбуждено дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером в парке одного из коттеджных поселков в Супоневе неизвестный выстрелил в Киву, тот скончался на месте. Позднее представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ". Амирханян – украинский и армянский бизнесмен, связанные с ним компании выполняли подрядные работы по строительству украинских дорог за бюджетные средства. Как указано на сайте МВД Украины, в 2020 году он был объявлен в розыск в этой стране по уголовной статье о мошенничестве в особо крупном размере. В 2021 году источник издания "РБК-Украина" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский лишил Амирханяна гражданства в связи с наличием у него также армянского гражданства.

