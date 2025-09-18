https://ria.ru/20250918/tusk-2042669802.html
Польские спецслужбы ищут иностранный след в угоне машины жены Туска
Польские спецслужбы ищут иностранный след в угоне машины жены Туска - РИА Новости, 18.09.2025
Польские спецслужбы ищут иностранный след в угоне машины жены Туска
Польские спецслужбы проверяют версию участия иностранных спецслужб в краже автомобиля жены премьера Дональда Туска, сообщил журналистам министр-координатор... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T12:24:00+03:00
2025-09-18T12:24:00+03:00
2025-09-18T12:24:00+03:00
россия
сопот
дональд туск
томаш семоняк
в мире
ВАРШАВА, 18 сен – РИА Новости. Польские спецслужбы проверяют версию участия иностранных спецслужб в краже автомобиля жены премьера Дональда Туска, сообщил журналистам министр-координатор спецслужб республики Томаш Семоняк. Ранее сообщалось, что у жены Туска Малгожаты Туск в Сопоте угнали автомобиль Lexus. Машина была быстро найдена, а подозреваемый в угоне задержан. По словам Семоняка, когда польское воздушное пространство якобы "нарушают российские беспилотники" (доказательств чего, как не раз указывали в РФ, нет), "угоняют машину премьер-министра, а через несколько дней беспилотники летают над Бельведером, то мы должны брать во внимание худший сценарий". "Ведется проверка на причастность к угону иностранных спецслужб", - заявил Семоняк. В свою очередь издание "Rzeczpospolita" утверждает, что похититель автомобиля жены премьера, хоть и неоднократно судим, но не принадлежит к среде профессиональных угонщиков автомобилей, дело "во многих моментах не соответствует правилам преступного мира".
