18.09.2025

Минобороны Турции опровергло сообщения о возможной продаже ЗРК С-400
14:25 18.09.2025
Минобороны Турции опровергло сообщения о возможной продаже ЗРК С-400
Зенитно-ракетные комплексы С-400 остаются на вооружении турецкой армии, никаких изменений в ситуации нет, заявил в четверг источник в турецком министерстве... РИА Новости, 18.09.2025
СТАМБУЛ, 18 сен - РИА Новости. Зенитно-ракетные комплексы С-400 остаются на вооружении турецкой армии, никаких изменений в ситуации нет, заявил в четверг источник в турецком министерстве обороны. Колумнист турецкой газеты Мурат Гюрген в колонке, опубликованной в начале сентября, сообщил о том, что якобы Турция может возвратить купленные в России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 "Триумф" или продать их другой стране. Турецкий источник ранее заявил РИА Новости, что сообщения о продаже или возврате Турцией российских ЗРК С-400 не соответствуют действительности. "С-400 остаются на вооружении наших ВС, каких-либо изменений в ситуации нет", - заявил журналистам источник в минобороны, комментируя сообщения в СМИ. В 2017 году Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов, который был поставлен летом-осенью 2019 года. Москва предлагает Анкаре комплексное обслуживание поставленных ранее зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, готова обсуждать другие вопросы военно-технического сотрудничества, препятствий для этого нет, заявил ранее журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России Дмитрий Шугаев.
СТАМБУЛ, 18 сен - РИА Новости. Зенитно-ракетные комплексы С-400 остаются на вооружении турецкой армии, никаких изменений в ситуации нет, заявил в четверг источник в турецком министерстве обороны.
Колумнист турецкой газеты Мурат Гюрген в колонке, опубликованной в начале сентября, сообщил о том, что якобы Турция может возвратить купленные в России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 "Триумф" или продать их другой стране. Турецкий источник ранее заявил РИА Новости, что сообщения о продаже или возврате Турцией российских ЗРК С-400 не соответствуют действительности.
"С-400 остаются на вооружении наших ВС, каких-либо изменений в ситуации нет", - заявил журналистам источник в минобороны, комментируя сообщения в СМИ.
В 2017 году Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов, который был поставлен летом-осенью 2019 года.
Москва предлагает Анкаре комплексное обслуживание поставленных ранее зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, готова обсуждать другие вопросы военно-технического сотрудничества, препятствий для этого нет, заявил ранее журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России Дмитрий Шугаев.
